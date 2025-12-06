ETV Bharat / state

छह परिवारों ने की मूल धर्म में वापसी, गांव में उत्सव का माहौल, 26 सदस्यों ने बदला था धर्म

कांकेर में 12 साल बाद 6 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी की है.

छह परिवारों ने की मूल धर्म में वापसी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 4:07 PM IST

कांकेर : कांकेर जामगांव क्षेत्र के कुरालठीमली गांव में 6 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो चुका है. कुरालठीमली गांव में अपना धर्म बदल चुके 6 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी की है. सभी परिवारों को ग्रामीणों ने मिलकर घर वापसी करवाई. मूल धर्म में वापसी के दौरान दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ को परिवारों ने नदी में ले जाकर विसर्जित किया.


6 परिवारों ने मूल धर्म में की वापसी

कुरालठीमली गांव में 6 परिवारों के कुल 26 सदस्यों ने 12 साल बाद अपने मूल धर्म में वापसी की.गांव में आयोजित सामाजिक बैठक में परिवारों ने औपचारिक रूप से घर वापसी की घोषणा की. इसके बाद गांव वालों ने परिवार से दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ को विसर्जित भी कराया. गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही गांव में पास्टर पादरी की नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया था.

छह परिवारों ने की मूल धर्म में वापसी (Etv Bharat)

भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ परिवारों को वर्षों से भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था. परिवारों की इस घर वापसी के बाद गांव का माहौल शांतिपूर्ण है. ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं..

इलाज के नाम पर धर्मांतरण का आरोप

मूल धर्म में वापसी करने वाले कृष्ण मरकाम ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी ठीक होने की कामना से दूसरा धर्म अपनाया था. उन्होंने कहा जब हमारी आस्था से हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिला, तो हमने अपने मूल धर्म में वापस आने का निर्णय लिया.

हम 16 परिवारों में से थे, जिनमें से आज 6 परिवार अपने मूल धर्म में लौट आए हैं - कृष्ण मरकाम, ग्रामीण

मूल धर्म में वापसी के आयोजन का स्वागत सर्व आदिवासी समाज ने भी किया है. सर्व समाज के अध्यक्ष कमल किशोर ने धर्मांतरण की गतिविधियों पर चिंता जताते हुए कहा कि भोले-भाले लोगों को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है. इस वजह से हमारे समाज और भाईचारे में फूट पड़ रही है.

हम सभी ग्रामवासियों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी चीज के बहकावे में ना आए.धर्म परिवर्तन करने से आपस में भाईचारा खत्म होता है.इसलिए सभी को एकजुट होकर समाज के अंदर चल रही ऐसी गतिविधियों को रोकना होगा- कमल किशोर, अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ का विसर्जन

जितने भी परिवारों ने घर वापसी की है उनके सदस्यों ने दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ को नदी में बहाया. इस दौरान ग्रामीण ईश्वर कावड़े ने कहा कि मूल धर्म में वापसी के बाद परिवारों ने दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथ को नदी में ठंडा किया है. परिवारों ने मूल धर्म में आकर सही फैसला किया है. इस परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद जो अपने मूल धर्म में आए. कुरालठीमली गांव कि ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि हम आगे भी इस तरह से लोगों की मूल धर्म में वापसी कराते रहेंगे.



