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कवर्धा में धर्म वापसी अभियान, बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने की अगुवाई, 100 आदिवासियों की घर वापसी

वनांचल ग्राम बूचीपारा में आयोजित एक घर वापसी कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने करीब 100 आदिवासी परिवारों के लोगों की अपने मूल धर्म में वापसी कराई. बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पूर्व में ईसाई धर्म अपना लिया था. कार्यक्रम के दौरान विधायक ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ लोगों का सम्मान किया. उन्होंने लौटने वाले लोगों के पैर पखार कर उनका स्वागत किया तथा उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया.

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में गुरुवार को 100 आदिवासियों की धर्म वापसी कराई गई है. यह सभी आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके थे. उसके बाद इनको हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है.

कवर्धा में घर वापसी अभियान (ETV BHARAT)

लालच देकर पहले हुआ था धर्मांतरण- भावना बोहरा

इस अवसर पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि लालच देकर गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था. वर्षों से वनांचल क्षेत्रों में गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को लालच, भ्रम और विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है. जानकारी के अनुसार विधायक भावना बोहरा अब तक विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 650 से अधिक आदिवासियों की घर वापसी करा चुकी हैं. वे लगातार गांव-गांव पहुंचकर सनातन परंपरा, आदिवासी संस्कृति और धार्मिक पहचान को लेकर संवाद कर रही हैं.

घर वापसी अभियान (ETV BHARAT)

अब समाज में जागरूकता बढ़ रही है और लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल धार्मिक पहचान की ओर लौट रहे हैं. धर्म वापसी का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. प्रदेश में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित हो चुका है. अब लालच देकर या जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी - भावना बोहरा, बीजेपी विधायक

मैं 8 साल पहले ईसाई धर्म में चला गया था. आज मैंने अपने मूल धर्म में घर वापसी की है. मुझे अच्छा लगा रहा है- भानू धुर्वे, स्थानीय निवासी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अभियान केवल धार्मिक या सामाजिक पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर भी देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि धर्म वापसी अभियान के जरिए भावना बोहरा वनांचल क्षेत्रों में अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं.