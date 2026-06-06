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राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत को ब्लैकमेल कर रहा था यूपी का रिटायर डीएसपी, जानें पूरा मामला

आगरा: आगरा की रकाबगंज थाना पुलिस ने राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत नरेश पुरी को ब्लैकमेल करने वाले दो आरोपियों को दबोचा. जिसमें मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर डिप्टी एसपी है.

मामला पुलिस महकमा से जुड़ा होने पर रकाबगंज थाना पुलिस ने सनसनीखेज मामले में रिटायर सीओ समेत दो लोगों को गुपचुप जेल भेज दिया.

आरोप है कि पुलिस से रिटायरमेंट के बाद आरोपी रिटायर सीओ ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. जिसमें राजस्थान के एक युवक को नौकरी पर रखा. दोनों मिलकर महंत को ब्लैकमेल कर रहे थे. आरोपियों ने सौदेबाजी के लिए महंत के सेवक को आगरा के जेपी होटल बुलाया था.

बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर निवासी अनुज कुमार ने 31 मई 2026 को रकाबगंज थाना में एक मुकदमा लिखाया था. जिसमें लिखा था कि दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत नरेशपुरी का सेवक है. धौलपुर निवासी जितेंद्र ने उसे फोन किया. उसके मोबाइल के ट्रू कॉलर पर उसका नाम आरिफ आया. फोन पर जितेंद्र ने कहा कि उसके पास महंत के निजी वीडियो हैं. महंत से मिलना हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज में वायरल हो सकते हैं.

इससे पहले 26 मई को आरोपी ने अनुज को फोन करके आगरा के जेपी होटल बुलाया. पांच लाख रुपये की मांग की. पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने शाहजहां गार्डन के पास बुलाया. तब जितेंद्र के साथ तीन लोग और आए. जिसमें एक ने अपना नाम विवेक शर्मा निवासी गणेश बाग, न्यू आगरा बताया. रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ने जितेंद्र के सीने पर राइफल तान दी और एक लाख रुपये छीन लिए. धमकी दी कि जल्द शेष रकम नहीं मिली, तो महंत को बदनाम कर देंगे. जिस पर रकाबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी.