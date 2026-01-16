ETV Bharat / state

'मनी लॉड्रिंग करते हो, जेल भेज देंगे', रिटायर शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 20 लाख

आगरा: आगरा में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 70 वर्षीय रिटायर शिक्षक से 20 लाख रुपये की ठगी की है. साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग शिक्षक को मनी लॉड्रिंग के केस में जेल भेजने की धमकी देकर अलग-अलग दो बैंक खातों में 20 लाख रुपये जमा करा लिए. साइबर अपराधियों ने दो बार आरटीजीएस कराकर रिटायर शिक्षक की जिंदगीभर की जमा पूंजी ठग ली. जब शिक्षक के सॉफ्टवेटर इंजीनियर बेटा और नातिनी को संदेह हुआ तो पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दी. डीसीपी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ​पीड़ित शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित ने जो मोबाइल नंबर और बैंक खाते उपल​ब्ध कराए हैं. उनके आधार पर साइबर क्रिमिनल की जांच जा रही है.



बता दें कि आगरा के सैंया थाना क्षेत्र के गांव कुकावर, बिरहरू निवासी 70 वर्षीय हरीचंद अग्रवाल सैंया के गांव जौनई स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय से रिटायर हैं. शिक्षक हरीचंद अग्रवाल हाल में सदर थाना क्षेत्र के सेवला में स्थित नारयण एन्क्लेव में बेटा के साथ रहते हैं.



मनी लॉड्रिंग के नाम पर डराया: पीड़ित रिटायर शिक्षक हरीचंद अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस को बताया, बेटे की तबियत खराब होने पर गांव से शहर आ गए. मेरे मोबाइल पर पहली बार 28 अक्तूबर 2025 को एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने वीडियो कॉल पर जुड़ने के लिए कहा. जब मैं वीडियो कॉल से जुड़ा तो एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था. उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. उसका कार्यालय भी पुलिस अधिकारी जैसा था. वीडियो कॉल करने वाले ने कहा कि आप मुसीबत में फंस गए हैं. आपके आधार कार्ड से एक खाता लिंक था. उस खाते में 6.80 करोड़ के काले धन का लेन-देन हुआ है. जिससे आपके खिलाफ खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसकी जांच बेहद गोपनीय तरीके से चल रही है. यदि इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो आप खुद और परिजन भी मुसीबत में आ जाएंगे. जेल तो जाना पड़ेगा. इसके साथ ही पूरी संपत्ति जब्त होगी, फिर मैं डर गया.



सीबीआई अधिकारी बनकर जमा कराई रकम: हरीचंद अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि इसके बाद प्रतिदिन वीडियो कॉल करने लगे. उसी दौरान मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो मैं कहीं जाने की स्थिति में नहीं था. इस दौरान भी आरोपित फोन करके मुझसे हाल-चाल पूछते. जब मेरा प्लॉस्टर कट गया तो मेरे पास कॉल किया. इसके बाद कॉल करने वाले पुलिस अधिकारी ने मेरी सीबीआई अधिकारी से बात कराई. जिसने रुपयों की जांच की बात कही. कहा कि रुपये आरटीजीएस करने होंगे. वो रुपये 24 घंटे में रकम वापस बैंक खाता में पहुंच जाएंगे. जांच पूरी नहीं हुई तो जेल जाना पड़ेगा. जिसमें बेटा और अन्य परिजन भी फंस जाएंगे. इस पर मैंने 26 दिसंबर को 15 लाख और 30 दिसंबर को पांच लाख रुपये आरटीजीएस से भेजे.



नातिन ने खोल दिया राज: पीड़ित ने रिटायर शिक्षक हरीचंद अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि मैंने इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी. मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा आया था. इस दौरान नातिनी ने बेटा को बताया कि बाबा ऊपर वाले कमरे में किसी से अकेले में वीडियो कॉल पर बातें करते हैं. जब भी कॉल आती है, बाबा डर जाते हैं. इस पर मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल चेक किया. जिससे बेटा ने आरोपित से वीडियो कॉल पर बातचीत के स्क्रीन शॉट ले लिए थे. साइबर थाना पुलिस की जांच में पता चला कि साइबर क्रिमिनल ने जिन दो बैंक खाता में रकम जमा कराई थी. उनमें एक बैंक खाता असम और दूसरा केरल का है.





यूं डिजिटल अरेस्ट से बचें: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि साइबर क्रिमिनल और साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे पहले अनजान मोबाइल नंबर से आई कॉल को रिसीव नहीं करें. अनजान मोबाइल नंबर से आए लिंक को क्लिक ना करें. यदि कोई कॉल या वीडियो कॉल करके धमकाए. डिजिटल अरेस्ट करे. रुपये मांगे तो घबराए नहीं. समझ जाएं कि ये साइबर क्रिमिनल हैं. इसलिए, ऐसे मोबाइल नंबर के बारे में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें. इसके साथ ही ये बातें भी याद रखें.