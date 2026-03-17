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कानपुर में मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के नाम पर सेवानिवृत्त शिक्षिका से डेढ़ करोड़ की ठगी

कानपुर: डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधी अब बड़ी हस्तियों का मुखौटा पहनकर मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला कानपुर के चकेरी के आनंदनगर की रहने वाली एक सेवानिवृत शिक्षिका एलिसन वीम्स के साथ 1.57 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी हुई है. ठगों ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और टेस्ला के एलन मस्क का नाम लेकर उन्हें जाल में फंसाया.

मेथाडिस्ट हाईस्कूल से सेवानिवृत्त एलिसन वीम्स के अनुसार, सारा खेल फेसबुक से शुरू हुआ. एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मार्क जुकरबर्ग बताकर उनसे दोस्ती की. चैटिंग के जरिए विश्वास जीतने के बाद, उसने कानपुर में एक बड़े स्कूल बिजनेस में निवेश करने और उसमें अहम भूमिका देने का प्रलोभन दिया.

इतना ही नहीं, साजिश को और पुख्ता करने के लिए ठगों ने अमेरिकी गायक जॉश टर्नर और एलन मस्क के कथित सहयोगियों के नाम का भी इस्तेमाल किया. शिक्षिका को यकीन दिलाया गया कि वे एक अंतरराष्ट्रीय निवेश का हिस्सा बनने जा रही हैं.

ठगों ने शिक्षिका को झांसे में लेकर 25 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग खातों में 1.57 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए. जब शिक्षिका को संदेह होने लगा, तो ठगों ने मिरेकल गिवर्स और साइबर रिपोर्टिंग असिस्टेंस जैसे फर्जी नामों से संपर्क कर उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलाने का नाटक किया.