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बिहार में इस बार लोगों की ग्रीन दिवाली, 'ट्री गुरु जी' की अनूठी पहल

'ट्री गुरु जी' मनोज कुमार सिन्हा ( ETV Bharat )

गया: रोशनी के पर्व दिवाली पर आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है. रॉकेट, बम और तेज आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. इसी बीच 'ट्री गुरु जी' के नाम से मशहूर मनोज और उनकी पत्नी लोगों को पटाखे जलाने के बाद एक पौधा लगाने का संदेश दे रहे हैं.

दिवाली पर लगेंगे 500 पौधे

जिले में दिवाली के अवसर पर 500 पौधे विद्यालय, धार्मिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की ओर से लगाए जाएंगे. पर्यावरण संरक्षण और वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए इस मुहिम को सेवानिवृत मनोज कुमार सिन्हा ने शुरू किया है. मनोज ने इसकी शुरुआत इसी वर्ष फरवरी महीने से की थी. वृक्षारोपण करते रिटायर्ड शिक्षक मनोज कुमार सिन्हा (ETV Bharat) वृक्षारोपण पर मनोज खुद के पैसे करते हैं खर्च मनोज कुमार सिन्हा ही विद्यालयों को अपने खर्च पर पौधे उपलब्ध करा रहे हैं. इसके लिए वो हर विद्यालय जा रहे हैं और जहां वो नहीं जा पा रहे, वहां के हेडमास्टर से बात कर उनकी सहमति से पौधे भेजवा रहे हैं. मनोज कुमार सिन्हा का पौधे लगाने का काम कोई नया नहीं है. बल्कि वो आम दिनों में भी वृक्षारोपण करते हैं. 'ट्री गुरु जी' बुलाते हैं नौनिहाल मनोज कुमार सिन्हा को लोग प्यार से " मास्टर ट्री " के नाम से बुलाते हैं, जबकि विद्यालयों के छात्र-छात्राएं " ट्री गुरु जी" से संबोधित करते हैं. सेवानिवृत्ति के बाद मनोज हर दिन अपने हाथों में खुरपी-कुदाल लेकर पौधे लगाने के लिए घर से निकलते हैं. उनकी यह मुहिम सरकारी विद्यालयों समेत मंदिरों के प्रांगण और सार्वजनिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संचालित है. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) पेंशन के पैसों से अनोखा जुनून अपनी पेंशन की राशि से वृक्षारोपण और उसके रख-रखाव में वह हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च करते हैं. खास बात यह है कि विद्यालय प्रबंधन की मांग के अनुसार वो पौधों को लगाते हैं. इनमें कुछ पौधे काफी महंगे भी होते हैं, लेकिन मनोज कुमार ने अपने इस काम को जुनून बना लिया है. उनका लक्ष्य 50 हजार से 1 लाख पौधे लगाना है. ''मेरा लक्ष्य 50 से 1 लाख पौधे लगाना है. साथ ही बच्चों के मन में पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति प्रेम को जगाना भी है. अगर विद्यालय से ही बच्चों के मन में ये प्रेम हो गया तो वो कभी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो इसके बड़े संरक्षकों में एक होंगे. अगर हरियाली होगी तो जीवन भी हरा-भरा होगा और शुद्ध वातावरण से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा''. - मनोज कुमार सिन्हा, रिटायर्ड टीचर बचपन के शौक से मिली प्रेरणा रिटायर्ड टीचर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि वृक्षारोपण की शुरुआत के पीछे उनके बचपन के शौक और एक शिक्षक दोस्त की प्रेरणा है. एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक दोस्त से पूछा कि वह कौन से सामाजिक कामों को करें, तभी उनके दोस्त ने सरकारी विद्यालयों को हरा-भरा बनाने की सलाह दी और तब से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी. छायादार पौधे लगाते हैं मनोज कुमार (ETV Bharat) शूट-बूट वाले मजदूर हैं मनोज मनोज ने बताया कि पहले लोग कहते थे कि वृक्षारोपण का काम मजदूरों का है, तभी मैंने फैसला लिया कि यह काम मैं घर में पहनने वाले कपड़ों को पहनकर नहीं, बल्कि शूट-बूट पहनकर करूंगा. इस निर्णय के पीछे मकसद यह है कि वृक्षारोपण करने वाले लोगों को मजदूर की बजाए सम्मानजनक नाम से संबोधित किया जाए. 1990 में बने थे शिक्षक मनोज कुमार सिन्हा कहते हैं कि 1990 के दशक में शिक्षक के रूप में बहाली हुई, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि जिन विद्यालयों में नियुक्ति हुई, वहां पर कैंपस ही नहीं था. वह बोधगया के बकरोर गांव के जिस विद्यालय से सेवानिवृत हुए, वहां भी वृक्षारोपण की जगह नहीं थी, इसलिए हमेशा एक कसक दिल में रहती थी. 31 साल विद्यालय ने दिया, अब लौटाने की बारी