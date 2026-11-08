बिहार में इस बार लोगों की ग्रीन दिवाली, 'ट्री गुरु जी' की अनूठी पहल
Manoj Sinha Inspiring Sstory: वायु प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'ट्री गुरु जी' और उनकी पत्नी मिसाल हैं. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 8, 2026 at 10:40 AM IST
गया: रोशनी के पर्व दिवाली पर आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है. रॉकेट, बम और तेज आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. इसी बीच 'ट्री गुरु जी' के नाम से मशहूर मनोज और उनकी पत्नी लोगों को पटाखे जलाने के बाद एक पौधा लगाने का संदेश दे रहे हैं.
दिवाली पर लगेंगे 500 पौधे
जिले में दिवाली के अवसर पर 500 पौधे विद्यालय, धार्मिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की ओर से लगाए जाएंगे. पर्यावरण संरक्षण और वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए इस मुहिम को सेवानिवृत मनोज कुमार सिन्हा ने शुरू किया है. मनोज ने इसकी शुरुआत इसी वर्ष फरवरी महीने से की थी.
वृक्षारोपण पर मनोज खुद के पैसे करते हैं खर्च
मनोज कुमार सिन्हा ही विद्यालयों को अपने खर्च पर पौधे उपलब्ध करा रहे हैं. इसके लिए वो हर विद्यालय जा रहे हैं और जहां वो नहीं जा पा रहे, वहां के हेडमास्टर से बात कर उनकी सहमति से पौधे भेजवा रहे हैं. मनोज कुमार सिन्हा का पौधे लगाने का काम कोई नया नहीं है. बल्कि वो आम दिनों में भी वृक्षारोपण करते हैं.
'ट्री गुरु जी' बुलाते हैं नौनिहाल
मनोज कुमार सिन्हा को लोग प्यार से " मास्टर ट्री " के नाम से बुलाते हैं, जबकि विद्यालयों के छात्र-छात्राएं " ट्री गुरु जी" से संबोधित करते हैं. सेवानिवृत्ति के बाद मनोज हर दिन अपने हाथों में खुरपी-कुदाल लेकर पौधे लगाने के लिए घर से निकलते हैं. उनकी यह मुहिम सरकारी विद्यालयों समेत मंदिरों के प्रांगण और सार्वजनिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संचालित है.
पेंशन के पैसों से अनोखा जुनून
अपनी पेंशन की राशि से वृक्षारोपण और उसके रख-रखाव में वह हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च करते हैं. खास बात यह है कि विद्यालय प्रबंधन की मांग के अनुसार वो पौधों को लगाते हैं. इनमें कुछ पौधे काफी महंगे भी होते हैं, लेकिन मनोज कुमार ने अपने इस काम को जुनून बना लिया है. उनका लक्ष्य 50 हजार से 1 लाख पौधे लगाना है.
''मेरा लक्ष्य 50 से 1 लाख पौधे लगाना है. साथ ही बच्चों के मन में पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति प्रेम को जगाना भी है. अगर विद्यालय से ही बच्चों के मन में ये प्रेम हो गया तो वो कभी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो इसके बड़े संरक्षकों में एक होंगे. अगर हरियाली होगी तो जीवन भी हरा-भरा होगा और शुद्ध वातावरण से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा''. - मनोज कुमार सिन्हा, रिटायर्ड टीचर
बचपन के शौक से मिली प्रेरणा
रिटायर्ड टीचर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि वृक्षारोपण की शुरुआत के पीछे उनके बचपन के शौक और एक शिक्षक दोस्त की प्रेरणा है. एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक दोस्त से पूछा कि वह कौन से सामाजिक कामों को करें, तभी उनके दोस्त ने सरकारी विद्यालयों को हरा-भरा बनाने की सलाह दी और तब से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी.
शूट-बूट वाले मजदूर हैं मनोज
मनोज ने बताया कि पहले लोग कहते थे कि वृक्षारोपण का काम मजदूरों का है, तभी मैंने फैसला लिया कि यह काम मैं घर में पहनने वाले कपड़ों को पहनकर नहीं, बल्कि शूट-बूट पहनकर करूंगा. इस निर्णय के पीछे मकसद यह है कि वृक्षारोपण करने वाले लोगों को मजदूर की बजाए सम्मानजनक नाम से संबोधित किया जाए.
1990 में बने थे शिक्षक
मनोज कुमार सिन्हा कहते हैं कि 1990 के दशक में शिक्षक के रूप में बहाली हुई, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि जिन विद्यालयों में नियुक्ति हुई, वहां पर कैंपस ही नहीं था. वह बोधगया के बकरोर गांव के जिस विद्यालय से सेवानिवृत हुए, वहां भी वृक्षारोपण की जगह नहीं थी, इसलिए हमेशा एक कसक दिल में रहती थी.
31 साल विद्यालय ने दिया, अब लौटाने की बारी
मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके शिक्षक मित्र बैजनाथ कुमार द्वारा सुझाई गई दिशा उन्हें बहुत पसंद आई, तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी सफलता की शुरुआत उन्हीं स्कूलों से करेंगे, जहां से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी. 31 सालों तक विद्यालय ने उनकी पहचान बनाई है, अब उन्हीं विद्यालयों को स्वच्छ और ग्रीन बनाने की बारी उनकी है.
लोगों की नसीहत और शुरुआती चुनौतियां
मनोज कुमार अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि पहली बार जब पौधे लेकर एक विद्यालय पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि सर कहां आप मिट्टी में पानी बहा रहे हैं. आज आप पौधे लगाकर जाएंगे कल ये नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और पौधे लगा दिए. हालांकि वे पौधे नष्ट हो गए पर उन्होंने हार नहीं मानी.
अब तक लगा चुके हैं 2000 से अधिक पौधे
मनोज कुमार सिन्हा ने एक तरकीब सोची कि क्यों न स्थानीय लोगों में से किसी एक व्यक्ति को पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए और उसके लिए वह उसे महीने पर कुछ पैसे दें. अब जब से वह इस तरह से काम कर रहे हैं तो पौधे संरक्षित हो रहे हैं. नतीजा यह है कि फरवरी 2026 से नवंबर 2026 तक जिले के 15 प्रखंडों में 2000 से अधिक पौधे अपनी पत्नी परमिता श्रीवास्तव के साथ मिल कर लगा चुके हैं.
''सेवानिवृत्ति के बाद जहां लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं. वहीं मनोज कुमार सिन्हा ने समाज में कुछ अलग करने की ठानी है. वो हर दिन सरकारी विद्यालयों में जाकर उसके आसपास के क्षेत्रों और कैंपस की सफाई करके पौधे लगाते हैं और हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च भी करते हैं. उनकी इस मुहिम को सफल बनाने में उनकी पत्नी परमिता श्रीवास्तव भी साथ देती हैं''. - बैजनाथ कुमार, शिक्षक
कैंपस में कूड़ा-कचरा भी साफ करते हैं मनोज
दोस्त बैजनाथ कुमार बताते हैं कि उनके विद्यालय सूर्यपुर में भी उन्होंने कई तरह के कीमती पौधे लगाए हैं. जिनमें फलदार और छाया वाले पौधे शामिल हैं. अगर कैंपस में कूड़ा-कचरा होता है तो मनोज खुद और मजदूर लगाकर वहां की साफ-सफाई करते हैं. इसके बाद वृक्षारोपण करते हैं. पर्यावरण के इस कार्य के लिए शिक्षकों की एक चैन भी बनाई गई है.
वृक्षारोपण के कार्य से परिवार खुश
मनोज कुमार कहते हैं कि मैं गयाजी के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहता हूं. मेरे दो बेटे हैं और दोनों इंजीनियर हैं, जो बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर कार्यरत हैं. उन्हें मेरे पेंशन की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत अब सीमित हो चुकी है. जिन विद्यालयों ने मुझे ज्ञान दिया, नौकरी करने का अवसर दिया, अब उन्हीं को उन्हीं का पैसा लौटा रहा हूं.
मनोज से छात्र-छात्राएं हो रहे प्रेरित
सूर्यपुरा के मध्य विद्यालय की छात्रा स्वीटी कुमारी और छात्र सुमित कुमार ने बताया कि उनके विद्यालय में पहले से पेड़-पौधे हैं. यहां उनके हेडमास्टर ने साल 2021 में बदलाव की शुरुआत की थी, तब यहां कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन आज पार्क बन गया है. इसके दूसरे ग्राउंड में मनोज कुमार सिन्हा सर ने भी पौधे लगाए हैं, जिन्हें बच्चे प्यार से 'ट्री सर' कहते हैं.
"मैंने इस बार फैसला किया है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने के साथ-साथ पौधे भी लगाऊंगी. मेरे घर के पास तो जगह नहीं है, लेकिन मैं अपने खेत में लगाऊंगी. 'ट्री सर' के संकल्प के साथ हम लोग भी जुड़े हैं. हमने सर से 10 पौधे मांगे हैं. वो हमें ला कर देंगे''. -स्वीटी कुमारी, छात्रा, सूर्यपुरा मध्य विद्यालय
बच्चों में बांटते हैं जूते और खुशियां
मनोज कुमार सिन्हा सिर्फ विद्यालयों में पौधे ही नहीं लगाते हैं, बल्कि वहां पर बच्चों को स्कूल का जूता भी बांटते हैं. वो अब तक 500 जूते बांट चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वह सरकारी विद्यालयों के बच्चों की मदद करें. अभी वह कुछ बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाने की तैयारी कर रहे हैं.
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