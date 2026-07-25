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कानपुर मे FD तुड़वाने बैंक पहुंचे बुजुर्ग तो खुला साइबर ठगी का खेल, ठगों ने हड़प लिए 43 लाख रुपये

तीन साल तक साइबर ठगों के जाल में फंसे रिटायर्ड शिक्षक, बैंक मैनेजर की सजगता से खुला राज

कानपुर में बड़ी ठगी
कानपुर में बड़ी ठगी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:12 PM IST

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कानपुर: साउथ के गुजैनी क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक साइबर ठगों के जाल में फंस गए. उनसे साइबर ठगों ने बीमा पॉलिसी में अधिक लाभ और मैच्योरिटी की रकम दिलाने का झांसा देकर करीब 43.15 लाख रुपये ठग लिए. ठग लगातार अलग-अलग बहानों से उनसे रुपये जमा कराते रहा. मामला तब सामने आया, जब आरोपियों ने और रुपये मांगे और पीड़ित एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे. बैंक मैनेजर को शक होने पर पूरी जानकारी सामने आई और साइबर ठगी का खुलासा हुआ.

तीन साल से झांसे में थे: जीएन इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेमदत्त शर्मा अपनी पत्नी के साथ गुजैनी में रहते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2024 में खुद को एक बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने फोन कर एजेंट कोड बदलने के नाम पर नई पॉलिसी लेने की सलाह दी. मुनाफे का लालच देकर उनसे 36 हजार रुपये जमा करा लिए. कुछ महीने बाद एक महिला ने फोन कर बोनस और पॉलिसी पर 69 लाख रुपये मिलने का झांसा दिया. इसके लिए अलग-अलग किश्तों में रुपये जमा कराए गए. बाद में खुद को कंपनी का मैनेजर बताने वाले व्यक्ति ने पॉलिसी रद्द होने, जांच और नियामक संस्था में मामला जाने का डर दिखाकर लगातार रकम जमा कराई.

शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. जिन मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया है, उनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.- राजन शर्मा, गुजैनी थाना प्रभारी



मई 2026 में फर्जी नोटिस भेजकर टीडीएस जमा कराने के नाम पर भी रुपये ऐंठे गए. ठगों ने 18 जून तक विभिन्न खातों में कुल 43.15 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए. इसके बाद भी अतिरिक्त रकम की मांग की गई. जब प्रेमदत्त एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने कारण पूछा. पूरी बात सुनने के बाद उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

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