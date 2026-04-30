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आगरा में रिटायर्ड शिक्षिका से 32 लाख की ठगी; साइबर क्रिमिनल्स ने 9 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

साइबर क्राइम के नोडल DPC आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित शिक्षिका ने शिकायत की थी. खाते फ्रीज कराए हैं.

आगरा में रिटायर्ड शिक्षिका से 32 लाख की ठगी.
आगरा में रिटायर्ड शिक्षिका से 32 लाख की ठगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 7:11 AM IST

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आगरा: रिटायर्ड शिक्षिका को साइबर अपराधियों ने 9 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. उनसे 32 लाख रुपए की ठगी की है. अपराधियों ने रिटायर्ड महिला टीचर को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों से संबंध और पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहकर अपने जाल में फंसाया था. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.

साइबर क्राइम के नोडल DPC आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित शिक्षिका ने शिकायत की थी. इस पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपित के खाते फ्रीज करा दिए हैं. बैंक खाते में करीब 10 लाख रुपए मिले थे.

लोगों को सलाह है कि कभी भी पुलिस, CBI, IB समेत अन्य एजेंसियां किसी के बयान या अरेस्ट वीडियो कॉल करके नहीं करते हैं. यदि ऐसी कोई कॉल आपके पास आए तो घबराएं नहीं. पुलिस को सूचना दें.

कैसे हुई ठगी: पुलिस के मुताबिक, न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित एमरल्ड रेजीडेंसी दयालबाग निवासी लता शर्मा (61) रिटायर्ड टीचर हैं. लता शर्मा ने बताया कि 19 मार्च 2026 को अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई.

कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच से बताकर कहा कि उसके बैंक खाता एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रैस हुआ है. इसकी जांच चल रही है. इसलिए जांच में सहयोग करें. ज्यादा होशियारी न दिखाएं और जांच में सहयोग करें क्योंकि पुलिस भी घर के पास ही है.

पीड़िता लता शर्मा ने बताया कि इसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई, जिसे रिसीव किया तो कॉल करने वाले कहा कि महिला होने की वजह से बयान वीडियो कॉल पर ही दर्ज कराएं. कॉल करने वाले ने गिरफ्तारी और जेल जाने की धमकी दी तो मैं डर गई.

इसके बाद उसने जो कहा कि वह मैंने सच मान लिया. आरोपित ने दो बार में मुझसे बैंक खाते से 32 लाख रुपए ट्रांसफर कराए. करीब 9 दिन तक मुझे डिजिटल अरेस्ट करके रखा. रुपए मिलने के बाद भी आरोपियों ने कॉल करके और रुपए की डिमांड की तो मुझे ठगी का अहसास हुआ.

अकाउंट हैक कर निकाले 1.98 लाख: वहीं, रकाबगंज क्षेत्र में साइबर क्रिमिनल ने वेस्ट ईदगाह निवासी प्रगति शिखा का अकाउंट हैक करके 27 अप्रैल को लाखों रुपए पार कर दिए. उसने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत की. अकाउंट से लेन-देन बंद कराया.

पीड़िता प्रगति शिखा की तहरीर पर रकाबगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि 27 अप्रैल को पीड़िता के केनरा और इंडसइंड बैंक के खातों से क्रमश: 98790 रुपए और 98149 रुपए ट्रांसफर कराए गए हैं.

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