डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर शिक्षक से ठगे 25 लाख, डीसीपी बोले- पुलिस कभी नहीं करती वीडियो कॉल पर अरेस्ट
आगरा में रिटायर शिक्षक को डर दिखाकर बनाया ठगी का शिकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 12:08 PM IST
आगरा: यूपी के आगरा में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. शातिर ठग गिरोह के सदस्य भोले भाले लोगों को डरा कर उनको अपना शिकार बना रहे हैं. इन ठगों की बातों से डरकर पीड़ित अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा बैठते हैं. एक ऐसा ही मामला और सामाने आया है ताजनगरी में जहां एक रिटायर शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख रुपये ठग लिए गए. पीडित शिक्षक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक तुकमान सिंह को ठगों ने कॉल कर धमकाया कि उनके आतंकी गतिविधियों की गोपनीय जांच चल रही है. इस दौरान ठगों ने उनको 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस बारे में डीसीपी आदित्य सिंह का कहना है कि कभी पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसी किसी को वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती है. यदि कोई ऐसी कॉल करके धमकाए तो सतर्क हो जाएं. तुरंत पुलिस को सूचना दें. इसके साथ ही साइबर क्राइम की हेल्पनाइन नंबर 1930 पर भी सूचना दें.
दरअसल शमशाबाद थाना के गांव बांगुरी निवासी रिटायर्ड शिक्षक तुकमान सिंह ने साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें तुकमान सिंह ने पुलिस को बताया कि तीन मार्च को मेरे मोबाइल नंबर पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बताकर बात की. इसके बाद मुझे वीडियो कॉल किया. कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था. ऐसा लग रहा था कि वह एक पुलिस कार्यालय में बैठा है.
तुकमान सिंह ने पुलिस को बताया कि वर्दी में बैठे युवक ने धमकाया और उसने कहा कि उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों की जांच चल रही है. जांच बेहद गोपनीय है. इस बारे में किसी को बताया तो उनके बच्चों की जान भी जा सकती है. बैंक खाते में जो रकम आई है. उसे पहले जमा करें. यदि जांच में निर्दोष निकलेंगे तो रकम वापस कर दी जाएगी.
फिर उनको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से उनका गैर जमानती वारंट है. जिसके बाद डर कर उसके बताए गए खाता नंबर में 25 लाख रुपये जमा कर दिए. 24 घंटे तक मुझे डिजिटल अरेस्ट रखा गया. इसके बाद और रकम मांगी तो मुझे संदेह हुआ. जिस पर मैंने पुलिस में शिकायत की है.
साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. जिस बैंक खाते में ठगी की रकम गई थी. उसे फ्रीज करा दिया गया है. साइबर क्रिमिनल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में दो दिन में 34 लाख की साइबर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, गेमिंग और टेलीग्राम के जरिए फंसाते थे