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40 साल तक मास्टर साहब ने संवारा बच्चों का भविष्य, अब बंजर भूमि पर उगा रहे सोना

चतरा: अमूमन लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं. लेकिन चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के रहने वाले 68 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक विजय राम चंद्रवंशी ने एक अलग ही राह चुनी है. 40 वर्षों तक ब्लैकबोर्ड पर बच्चों का भविष्य संवारने वाले मास्टर साहब अब खेतों में पसीना बहाकर बंजर भूमि को हरा-भरा बना रहे हैं. उन्होंने सुदूरवर्ती इलाके में जैविक खेती की एक ऐसी दूसरी पाठशाला शुरू की है, जो आज पूरे झारखंड के लिए मिसाल बन चुकी है.

चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत बिरमातकुम गांव के रहने वाले विजय राम चंद्रवंशी साल 2019 में प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए. एमए पास विजय के चारों बेटे सरकारी सेवा में ऊंचे पदों पर हैं. कोई इंजीनियर है तो कोई पुलिस अधिकारी. घर में किसी चीज की कमी नहीं थी. लेकिन रिटायरमेंट के बाद खाली बैठना मास्टर साहब को रास नहीं आया. उन्होंने साल 2025 के अगस्त महीने में कुछ अलग करने की ठानी.

खेती को लेकर जानकारी देते सेवानिवृत्त शिक्षक (ईटीवी भारत)

लीज पर लिया 7 एकड़ जमीन

विजय राम चंद्रवंशी ने 7 एकड़ बंजर और झाड़ियों से भरी जमीन को सालाना 2.50 लाख रुपये की लीज पर लिया. जहां कभी लोग जाने से कतराते थे. आज उस पथरीली धरती पर आधुनिक और जैविक तकनीक से फसलों की नई इबारत लिखी जा रही है. मास्टर साहब ने कहा कि नौकरी से पेट भरता है और मिट्टी से आत्मा. रिटायरमेंट के बाद घर बैठकर बीमार होने से अच्छा था कि वे अपनी मातृभूमि की सेवा करूं. उन्होंने कहा कि शारीरिक परिश्रम से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर समाज को एक संदेश भी दे पा रहे हैं.

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