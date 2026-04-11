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बिहार में रिटायर्ड शिक्षक 8 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट, देशद्रोही का खौफ दिखाकर ठगों ने लूटा 6.20 लाख

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में साइबर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. हरनौत थाना क्षेत्र के एक रिटायर्ड शिक्षक को उनके ही घर में 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर ठगों ने 6 लाख 20 हजार रुपये की ठगी कर ली.

31 मार्च को शुरू हुआ डर का सिलसिला: मामले की शुरुआत 31 मार्च की दोपहर को हुई, जब 61 वर्षीय कृष्ण कुमार के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. फोन करने वाले ने खुद को बड़ा जांच अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित का नाम पुलवामा आतंकी हमले जैसे गंभीर देशद्रोही मामले में शामिल है. इस बात ने बुजुर्ग को बुरी तरह हिला दिया. ठगों ने दावा किया कि सीबीआई उनके बैंक खातों की जांच कर रही है और उन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है.

वीडियो कॉल पर 8 दिनों तक रही सख्त निगरानी: ठगों ने कृष्ण कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 31 मार्च से 8 अप्रैल तक लगातार वीडियो कॉल पर रखा. पूरे 8 दिनों तक उनकी 24 घंटे निगरानी की गई. ठगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फोन काटा या परिवार के किसी सदस्य से संपर्क किया, तो उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा. इस दौरान कभी सीबीआई अधिकारी तो कभी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बनकर ठग बुजुर्ग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे.

देशद्रोही का खौफ दिखाकर मांगे पैसे: डरे-सहमे कृष्ण कुमार को ठगों ने बताया कि उनके पैसे सत्यापन के लिए एक कथित सरकारी खाते में ट्रांसफर करने होंगे. जांच पूरी होने के बाद पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. इस झांसे में आकर पीड़ित ने दो किस्तों में आरटीजीएस के जरिए अपनी सारी जमा पूंजी से कुल 6 लाख 20 हजार रुपये ठगों के खाते में भेज दिए. ठगों की मांग बढ़ती ही गई, जिससे अंत में बुजुर्ग को धोखे का अहसास हुआ.