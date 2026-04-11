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बिहार में रिटायर्ड शिक्षक 8 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट, देशद्रोही का खौफ दिखाकर ठगों ने लूटा 6.20 लाख

नालंदा में रिटायर्ड शिक्षक को ठगों ने 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर डराया. देशद्रोही का खौफ दिखाकर 6.20 लाख रुपये की ठगी की.

NALANDA TEACHER DIGITAL ARREST
नालंदा में शिक्षक डिजिटल अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 11:48 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में साइबर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. हरनौत थाना क्षेत्र के एक रिटायर्ड शिक्षक को उनके ही घर में 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर ठगों ने 6 लाख 20 हजार रुपये की ठगी कर ली.

31 मार्च को शुरू हुआ डर का सिलसिला: मामले की शुरुआत 31 मार्च की दोपहर को हुई, जब 61 वर्षीय कृष्ण कुमार के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. फोन करने वाले ने खुद को बड़ा जांच अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित का नाम पुलवामा आतंकी हमले जैसे गंभीर देशद्रोही मामले में शामिल है. इस बात ने बुजुर्ग को बुरी तरह हिला दिया. ठगों ने दावा किया कि सीबीआई उनके बैंक खातों की जांच कर रही है और उन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है.

वीडियो कॉल पर 8 दिनों तक रही सख्त निगरानी: ठगों ने कृष्ण कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 31 मार्च से 8 अप्रैल तक लगातार वीडियो कॉल पर रखा. पूरे 8 दिनों तक उनकी 24 घंटे निगरानी की गई. ठगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फोन काटा या परिवार के किसी सदस्य से संपर्क किया, तो उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा. इस दौरान कभी सीबीआई अधिकारी तो कभी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बनकर ठग बुजुर्ग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे.

देशद्रोही का खौफ दिखाकर मांगे पैसे: डरे-सहमे कृष्ण कुमार को ठगों ने बताया कि उनके पैसे सत्यापन के लिए एक कथित सरकारी खाते में ट्रांसफर करने होंगे. जांच पूरी होने के बाद पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. इस झांसे में आकर पीड़ित ने दो किस्तों में आरटीजीएस के जरिए अपनी सारी जमा पूंजी से कुल 6 लाख 20 हजार रुपये ठगों के खाते में भेज दिए. ठगों की मांग बढ़ती ही गई, जिससे अंत में बुजुर्ग को धोखे का अहसास हुआ.

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत: ठगी का शिकार होने के बाद कृष्ण कुमार ने हिम्मत जुटाई और नालंदा साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब मोबाइल नंबर्स और बैंक खातों की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

साइबर डीएसपी ने कहा डिजिटल अरेस्ट कानूनी नहीं: नालंदा साइबर डीएसपी राघवेंद्र मनी त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है. यह साइबर ठगों का नया और बेहद खतरनाक हथकंडा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी कोई भी संदिग्ध कॉल या धमकी मिले तो घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.

"भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है. यह पूरी तरह से साइबर ठगों का खतरनाक हथकंडा है. ऐसी कोई भी धमकी या संदिग्ध कॉल आने पर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल कर पुलिस को सूचना दें."-राघवेंद्र मनी त्रिपाठी, साइबर डीएसपी, नालंदा

बढ़ते साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की जरूरत: यह घटना बिहार में साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों को अनजान नंबर्स से आने वाली कॉल्स पर कभी भी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए. सरकारी अधिकारी कभी भी फोन पर पैसे मांगते नहीं हैं. सतर्कता और तुरंत सूचना देना ही ऐसे फ्रॉड से बचाव का सबसे कारगर तरीका है.

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