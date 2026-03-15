मिर्जापुर में अफीम की खेती करने वाले गिरफ्तार; रिटायर्ड टीचर और उसके बेटे कर रहे थे खेती
कछवां थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि पुलिस ने अवैध रूप से पोस्ता की खेती करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 11:14 AM IST
मिर्जापुर: जिले के कछवां थाना क्षेत्र में गोधना गांव में अवैध पोस्ता (अफीम) की खेती पकड़ी गई. इस मामले में रिटायर्ड शिक्षक और उसके दो बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मौके से खेती किए गए 2086 पौधे बरामद किए हैं. इसका वजन 34 किलो 600 ग्राम है.
कछवां थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि कछवां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध रूप से पोस्ता की खेती करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि काफी दिनों से यह लोग पोस्ता की अवैध खेती कर रहे थे.
इसकी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की. खेती को नष्ट कराया गया और तीन लोगों को अवैध खेती के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
कछवां थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक महेंद्र कुमार मौर्य और उनके दो बेटे अरविंद कुमार मौर्य और प्रवीण कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर इनके खेत से 2086 पौधे जिसका वजन 34 किलो 600 ग्राम बरामद किया है. पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है.
कछवां थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्ता खेती बिना लाइसेंस के नहीं होती है. इससे अफीम बनाया जाता है. जानकारी मिलने पर खेती नष्ट करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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