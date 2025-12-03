चरखी दादरी में एक लाख रुपये उधार नहीं देने पर रिटायर्ड सूबेदार की गला घोंटकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार
एक लाख रुपये कर्ज के रूप में नहीं मिलने से नाराज 2 लोगों ने रिटायर्ड सूबेदार की हत्या कर दी.
Published : December 3, 2025 at 1:55 PM IST
चरखी दादरी: जिले के डोहकी गांव निवासी रिटायर्ड सूबेदार मंगली राम की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोहकी गांव निवासी सतीश और हिसार के भैनी हमीरपुर निवासी शमशेर उर्फ लीला को गिरफ्तार किया है. मंगली राम, रविवार की रात को लापता हुए थे. सोमवार सुबह पैंतावास कलां और खुर्द गांव के बीच सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला था. हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक कर हादसे का रूप देने का प्रयास किया था.
क्या है मामलाः गांव डोहकी निवासी रिटायर्ड सूबेदार की गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी सतवीर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस शव को दादरी के सिविल अस्पताल लेकर गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया था. मामले में सदर थाना पुलिस ने मृतक के पुत्र अनिल कुमार के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. अनिल दादरी पुलिस में एसपीओ के रूप में तैनात हैं.
उधार में एक लाख नहीं मिलने पर की गई हत्याः डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि "सतीश ने अपने साथी शमशेर उर्फ लीला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है. दोनों की जेल में मुलाकात हुई थी. दोनों आरोपियों की जेल में ही दोस्ती हुई थी, वहीं दोनों ने हत्या की योजना बनाई थी. दोनों ने कबूल किया कि एक लाख रुपए उधार नहीं देने पर हत्या की योजना बनाई थी. पहले मंगली राम को शराब पिलाई और बाद में परने से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या को हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने आई 20 गाड़ी में शव को डालकर सड़क किनारे फेंक दिया था. वारदात स्थल पर मृतक का मोबाइल मिला तो उसकी जांच करके हत्यारों को काबू किया गया. दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है."
