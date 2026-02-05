ETV Bharat / state

लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटा रिटायर्ड फौजी का चेहरा, 24 घंटे में दूसरी घटना, सरकार से सवाल- बैन के बाद कैसे बिक रहा?

पहली घटना बुधवार को हुई थी. गुरुवार को प्रशासन छापेमारी कर रहा था तभी शहीद पथ पर एक और घटना हो गई.

चाइनीज मांझा बन रहा काल.
चाइनीज मांझा बन रहा काल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:09 PM IST

8 Min Read
लखनऊ : राजधानी में 24 घंटे के अंदर चाइनीज मांझे की वजह से दो घटनाएं हुई हैं. बुधवार को स्कूटी सवार युवक की मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई थी. वहीं गुरुवार को शहीद पथ पर रिटायर्ड फौजी का जबड़ा और चेहरा बुरी तरह कट गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चाइनीज मांझे को लेकर लोगों में गुस्सा है. लोगों का सरकार से सवाल है कि बैन के बाद भी आखिर क्यों बिक रहा है?

एक मौत के बाद सरकार भी सख्त हो गई है. सीएम योगी ने कहा है कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पतंग की दुकानों पर छापेमारी की. सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई है. समय-समय पर अभियान चलाया जाता है, लेकिन मांझे की बिक्री पर किसी तरह की रोक नहीं है.

तीन दिन तक अभियान, पहले ही दिन घटना : शोएब की मौत और योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद राजधानी लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने सभी डीसीपी व थान क्षेत्रों में तीन दिन तक चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए. लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को कई जगह छापेमारी की. इस दौरान शहीदपथ पर रिटायर्ड फौजी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए. बृजेश राय कैंसर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हैं. दोपहर में स्कूटी से घर जाते समय मांझा उनके मुंह और चेहरे पर आकर उलझ गया. इससे चेहरे पर गहरा घाव हो गया. होंठ कट गया है.

हैदरगंज पुल पर शोएब का कटा था गला : इससे पहले हैदरगंज चौराहे से तालकटोरा मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार की गर्दन कट गई. मो. शोएब (33) की इस घटना में मौत हो गई. शोएब एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव (एमआर) का काम करते थे और दुबग्गा की सीते विहार कॉलोनी के रहने वाले थे. शोएब अपने पीछे बुजुर्ग मां (75), पत्नी व दो मासूम बच्चियों को छोड़ गए. शोएब परिवार में अकेले कमाने वाले थे.

पत्नी और बच्चे के साथ शोएब.
पत्नी और बच्चे के साथ शोएब. (Photo Credit; Provided by Family)

सवाल- क्यों नहीं उठाए जा रहे कड़े कदम : शोएब के जनाजे में शामिल होने वाले लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि चाइनीज मांझे से जब हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. बैन के बाद भी आखिर क्यों बिक रहा है. लोगों का कहना है कि शोएब की तरह किसी दूसरे के साथ इस तरह की घटना ना हो इसके लिए खतरनाक चाइनीज मांझे की रोकथाम की जाए.

कोर्ट की रोक के बाद भी बिक्री : चाइनीज मांझे (सिथेटिक/नायलॉन मांझा) की बिक्री पर कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. प्रतिबंध के बावजूद मांझा की बिक्री पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है. चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर बीएनएस की 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है. साथ ही, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपये तक का जुर्माना और पाच साल की सजा का प्रावधान है.

शोएब के घर के बाहर बैठे मोहल्ले के लोग.
शोएब के घर के बाहर बैठे मोहल्ले के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

लोक स्तर बर बनता है जानलेवा मांझा : पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण और लगातार मांझे की रोकथाम के लिए प्रयास करने वाले सैय्यद अली हसनैन आब्दी ने बताया, जो हादसे हो रहे हैं उसमें चाइनीज मांझे के प्रयोग की बात सामने आती है, जबकि यह गलत है. चाइनीज मांझे का नाम गलत लिया जाता है. जिस मांझे से दुर्घटनाएं हो रही हैं वह सामान्य मांझा ही है जिस पर कांच लपेट कर उसे जानलेवा बना दिया जाता है. यह मांझा हमारे ही शहरों में लोकल स्तर पर बनता है.

मांझे को धार देने के लिए इस पर पिसी हुई कांच को लगाया जाता है, जिससे यह अत्यधिक धारदार हो जाती है. पतंग के पेच लड़ाने के लिए लोग इसे तैयार करते हैं और यही मांझा सबसे खतरनाक होता है.

यूपी में बैन चाइनीज मांझा ने ली कई जानें

  • 4 फरवरी 2026 : हैदरगंज फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार मो. शोएब की मांझे से गला कटने से मौत हो गई.
  • 14 जनवरी 2026 : जौनपुर के मोहम्मद समीर (फिजियोथेरेपिस्ट) की पच्छटिया गांव के पास मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई.
  • 11 दिसंबर 2025 : जौनपुर में शिक्षक संजय की शास्त्री पुल के पास मांझे से गला कटने से मौत हो गई.
  • 7 जनवरी 2025 : मेरठ के सुहैल की मांझे से गला कटने से मौत हो गई.
  • 24 मार्च 2025 : बाइक सवार अमन की कृष्णानगर इलाके में मांझे से गर्दन कट गई थी.
  • 3 सितंबर 2025 : सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष असीम मार्शल का चेहरा गट गया था.
  • 15 फरवरी 2024 : सहारनपुर 38 साल के युवक की कुतुबशेर थाना क्षेत्र में मांझे से गला कटने से मौत हो गई.
  • 2002 : रकाबगंज थाना क्षेत्र में एक सब-इंस्पेक्टर मांझे के कारण घायल हो गए थे.
  • 28 नवंबर 2017 : बाजारखाला में इकराम का मांझे से गर्दन में चोट आई थी.
  • 12 मई 2018 : गोमतीनगर में विजय लक्ष्मी गुप्ता घायल हो गई थीं.
  • 18 अगस्त 2019 : राम कुमार की गोसाईगंज में मांझे से गर्दन कटी थी.
  • 14 नवंबर 2020 : बाराबंकी निवासी लवकुश हुसड़िया फ्लाईओवर के पास घायल हो गए थे.
  • 22 जून 2022 : कैंट में युवक का हाथ और चेहरा कट गया था.

बागपत में मांझे पर एक्शन : बागपत पहुंचे एडीजी जोन भानु भास्कर ने कहा कि चाइनीज मांझे को लेकर सख्ती से अभियान चलाया जाएगा. चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी. चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा. एडीजी जोन भानु भाष्कर ने अपील की है कि इस तरह के मांझे का इस्तेमाल ना करें ये हानिकारक है. मांझे को लेकर अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को सूचित करें.

बरेली में चाइनीज मांझा की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज बाजार में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पुलिस टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर जांच की. पुलिस ने उन दुकानदारों को चिन्हित किया जो प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे थे.

एसपी सिटी मानुष पारीक ने कहा कि जानलेवा चाइनीज मांझा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और बाजारों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए.

पतंगबाज क्यों इस्तेमाल करते हैं चाइनीज मांझा : चाइनीज मांझा मेटैलिक पाउडर, नायलॉन, एल्युमीनियम ऑक्साइड, गोंद, लेड, कांच के टुकड़े और लोहे के बुरादे से बनाया जाता है. देशी मांझे के मुकाबले यह सस्ता होता है और आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है. चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने वाले की पतंग नहीं कटती, लेकिन देशी मांझे वाले की पतंग कट जाती है. यह मांझा इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ है.

