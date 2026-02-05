ETV Bharat / state

लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटा रिटायर्ड फौजी का चेहरा, 24 घंटे में दूसरी घटना, सरकार से सवाल- बैन के बाद कैसे बिक रहा?

लखनऊ : राजधानी में 24 घंटे के अंदर चाइनीज मांझे की वजह से दो घटनाएं हुई हैं. बुधवार को स्कूटी सवार युवक की मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई थी. वहीं गुरुवार को शहीद पथ पर रिटायर्ड फौजी का जबड़ा और चेहरा बुरी तरह कट गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चाइनीज मांझे को लेकर लोगों में गुस्सा है. लोगों का सरकार से सवाल है कि बैन के बाद भी आखिर क्यों बिक रहा है?

एक मौत के बाद सरकार भी सख्त हो गई है. सीएम योगी ने कहा है कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पतंग की दुकानों पर छापेमारी की. सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई है. समय-समय पर अभियान चलाया जाता है, लेकिन मांझे की बिक्री पर किसी तरह की रोक नहीं है.

तीन दिन तक अभियान, पहले ही दिन घटना : शोएब की मौत और योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद राजधानी लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने सभी डीसीपी व थान क्षेत्रों में तीन दिन तक चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए. लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को कई जगह छापेमारी की. इस दौरान शहीदपथ पर रिटायर्ड फौजी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए. बृजेश राय कैंसर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हैं. दोपहर में स्कूटी से घर जाते समय मांझा उनके मुंह और चेहरे पर आकर उलझ गया. इससे चेहरे पर गहरा घाव हो गया. होंठ कट गया है.

हैदरगंज पुल पर शोएब का कटा था गला : इससे पहले हैदरगंज चौराहे से तालकटोरा मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार की गर्दन कट गई. मो. शोएब (33) की इस घटना में मौत हो गई. शोएब एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव (एमआर) का काम करते थे और दुबग्गा की सीते विहार कॉलोनी के रहने वाले थे. शोएब अपने पीछे बुजुर्ग मां (75), पत्नी व दो मासूम बच्चियों को छोड़ गए. शोएब परिवार में अकेले कमाने वाले थे.

पत्नी और बच्चे के साथ शोएब. (Photo Credit; Provided by Family)

सवाल- क्यों नहीं उठाए जा रहे कड़े कदम : शोएब के जनाजे में शामिल होने वाले लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि चाइनीज मांझे से जब हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. बैन के बाद भी आखिर क्यों बिक रहा है. लोगों का कहना है कि शोएब की तरह किसी दूसरे के साथ इस तरह की घटना ना हो इसके लिए खतरनाक चाइनीज मांझे की रोकथाम की जाए.

कोर्ट की रोक के बाद भी बिक्री : चाइनीज मांझे (सिथेटिक/नायलॉन मांझा) की बिक्री पर कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. प्रतिबंध के बावजूद मांझा की बिक्री पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है. चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर बीएनएस की 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है. साथ ही, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपये तक का जुर्माना और पाच साल की सजा का प्रावधान है.