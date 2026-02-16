ETV Bharat / state

कानपुर में रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे की गोली मारकर की हत्या, फिर ट्रेन से कटकर दी जान

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की जा रही.

DOUBLE MURDER IN KANPUR
रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे की गोली मारकर की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: यूपी के कानपुर के सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 51 वर्षीय रिटायर्ड फौजी ने पत्नी अपने बेटे को गोली कर हत्या कर दी. इसके बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, घाटमपुर निवासी चेतराम (51) ने अपने बेटे दीप व पत्नी सुनीता को पहले गोली मार दी, फिर खुद ट्रेन से कटकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन टाडा कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. रिटायर्ड फौजी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है.

अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन टाडा ने बताया कि रिटायर्ड फौजी की पत्नी व बच्चे की बॉडी उसके घर से मिली. जबकि फौजी की बॉडी रेलवे ट्रैक के पास से मिली है. अंदाजा लग रहा है कि रिटायर्ड फौजी का पत्नी व बच्चों से घरेलू विवाद हुआ होगा. इसके बाद उसने यह कदम उठाया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं.

TAGGED:

DOUBLE MURDER IN KANPUR
MURDER IN KANPUR
OMMITTED SUICIDE IN KANPUR
KANPUR NEWS
DOUBLE MURDER IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.