लखनऊ में फौजी की दबंगई; स्ट्रीट डॉग को दौड़ाकर मारी गोली, एक बुलेट गले में फंसी, हिरासत में आरोपी

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में कुत्ते को गोली मारने के आरोपी को हिरासत में लिया है. गुरुवार को सेना में नायब सूबेदार पद से रिटायर आरोपी ने सड़क पर घूम रहे कुत्ते पर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से दो राउंड फायरिंग कर दी थी. एक गोली कुत्ते के गले में फंस गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसरा द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एनजीओ और स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. शुक्रवार को आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

​मोहान रोड स्थित सरोसा भरोसा में रहने वाले रिटायर फौजी जंगली अंसारी (40) के पास दो पालतू कुत्ते हैं. मोहल्ले में रहने वाले बबलू राठौर ने बताया, जंगली अंसारी के घर के सामने कुछ स्ट्रीट डॉग घूम रहे थे. उन्हें देखकर फौजी के पालतू कुत्ते घर से नीचे कूद गए और आपस में लड़ने लगे. अपने कुत्तों की लड़ाई से नाराज होकर जंगली अंसारी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर आए और स्ट्रीट डॉग को दौड़ा कर दो फायर किए, जिसमें से एक गोली कुत्ते के गले में लगी.

​प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जिस समय फौजी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, पास ही मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे. वह बेखौफ होकर गोलियां चला रहा था. मोहल्ले के लोगों ने घटना की सूचना आसरा द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को दी. एनजीओ के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घायल कुत्ते को पशु क्लीनिक ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है.