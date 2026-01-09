ETV Bharat / state

लखनऊ में फौजी की दबंगई; स्ट्रीट डॉग को दौड़ाकर मारी गोली, एक बुलेट गले में फंसी, हिरासत में आरोपी

आरोपी के पालतू कुत्ते स्ट्रीट डॉग से लड़ रहे थे. इससे नाराज होकर आरोपी ने दो राउंड फायर किए.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. (Photo Credit; concept photo)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 9:38 PM IST

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में कुत्ते को गोली मारने के आरोपी को हिरासत में लिया है. गुरुवार को सेना में नायब सूबेदार पद से रिटायर आरोपी ने सड़क पर घूम रहे कुत्ते पर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से दो राउंड फायरिंग कर दी थी. एक गोली कुत्ते के गले में फंस गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसरा द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एनजीओ और स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. शुक्रवार को आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

​मोहान रोड स्थित सरोसा भरोसा में रहने वाले रिटायर फौजी जंगली अंसारी (40) के पास दो पालतू कुत्ते हैं. मोहल्ले में रहने वाले बबलू राठौर ने बताया, जंगली अंसारी के घर के सामने कुछ स्ट्रीट डॉग घूम रहे थे. उन्हें देखकर फौजी के पालतू कुत्ते घर से नीचे कूद गए और आपस में लड़ने लगे. अपने कुत्तों की लड़ाई से नाराज होकर जंगली अंसारी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर आए और स्ट्रीट डॉग को दौड़ा कर दो फायर किए, जिसमें से एक गोली कुत्ते के गले में लगी.

​प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जिस समय फौजी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, पास ही मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे. वह बेखौफ होकर गोलियां चला रहा था. मोहल्ले के लोगों ने घटना की सूचना आसरा द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को दी. एनजीओ के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घायल कुत्ते को पशु क्लीनिक ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है.

कुत्ते की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है. एनजीओ और पड़ोसी बबलू राठौर की तहरीर पर पारा पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया, आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी बंदूक के संबंध में जांच की जा रही है.

