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रिटायर्ड फौजी ने युवक पर चलाई गोली, घर पर कर रहे थे पथराव, युवक गंभीर आरोपी अरेस्ट

जांजगीर चांपा : पामगढ़ के ब्यास नगर गांव में रिटायर्ड फौजी ने युवक को गोली मारी है.बताया जा रहा है कि विवाद तब बढ़ गया जब विवाद को सुलझाने वाले ही आपस में उलझ गए. इसके बाद घर और दुकान पर पथराव करने लगे.इसके बाद अपने घर पर ईंट और पत्थर से हो रहे हमले से रिटायर्ड फौजी ने नाराज होकर एक युवक के पैर में गोली मार दी. इस हमले में युवक गंभीर रुप से घायल हो गया.वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



क्या है पूरा मामला ?

घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के ब्यास नगर गांव की है.यहां हिमांशु किराना स्टोर के सामने पंकज कश्यप और शैलेन्द्र साहू के बीच पुराने एक्सीडेंट को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान दुकान संचालक हिमांशु श्रीवास ने दोनों को झगड़ा करने से मना किया.समझाइश देने से नाराज होकर पंकज कश्यप और शैलेन्द्र साहू ने हिमांशु श्रीवास के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी.बात यही नहीं रुकी बल्कि विवाद के बाद पंकज और शैलेंद्र ने हिमांशु के दुकान और घर पर पथराव करना शुरु कर दिया.

किराना दुकानदार के घर के सामने हुआ विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किराना दुकान संचालक के रिटायर्ड फौजी भाई ने मारी गोली