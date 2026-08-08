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मसूरी में रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या, रिटायरमेंट के बाद नशे का आदी हो गया था

रिटायर्ड सैनिक नवांग त्सेरिंग ने मसूरी में खुदकुशी कर ली. जवान 3 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ था और मानसिक तनाव में था.

retired army man commits suicide
मसूरी में रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 3:35 PM IST

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मसूरी: कंपनी गार्डन क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब 41 वर्षीय पूर्व सैनिक ने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से व्यक्ति को 108 एंबुलेंस से सिविल अस्पताल मसूरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मसूरी कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि, शनिवार को भारत सिंह रावत पुत्र शेर सिंह रावत ने कोतवाली मसूरी में सूचना दी कि उनके साले (पत्नी का भाई) नवांग त्सेरिंग पुत्र लोबसांग, निवासी कंपनी गार्डन मसूरी ने अपने किराए के मकान के बाहर आत्मघाती कदम उठाया है. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और चीता मोबाइल कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट को भी जांच के लिए बुलाया. मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि घटना से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके. इसके बाद शव को सिविल अस्पताल मसूरी भेजा गया, जहां पंचायतनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है.

करीब तीन साल पहले हुआ था सेना से सेवानिवृत्त: परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि नवांग त्सेरिंग पिछले कुछ समय से कंपनी गार्डन क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था. परिजनों के मुताबिक वह करीब तीन साल पहले सेना से सेवानिवृत्त हुआ था. उसके भाई तेनजिंग रेबियल और जीजा भारत सिंह रावत ने पुलिस को बताया कि वो नशे का आदी था और मानसिक तनाव से भी जूझ रहा था. परिजनों के अनुसार, इससे पहले भी वह दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था.

पुलिस जुटा रही घटना से जुड़े तथ्य: घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आसपास के लोगों और परिजनों से जानकारी जुटाई. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले नवांग की किसी से बातचीत हुई थी या नहीं? और उसके हालिया व्यवहार में कोई बदलाव आया था या नहीं? फिलहाल पुलिस ने मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. पोस्टमॉर्टम के लिए शव को पुलिस द्वारा देहरादून कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है.
-देवेंद्र चौहान, कोतवाल मसूरी-

संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश: नैनीताल जिले के रामनगर के टांडा मल्लू क्षेत्र में देर शाम एक 24 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान टांडा मल्लू निवासी रवि सैनी के रूप में हुई है. परिजनों ने एक महिला और एक पुरुष पर हत्या का शक जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं घटना से आक्रोशित करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने परिजनों के साथ पिरूमदारा चौकी पहुंचकर घेराव और हंगामा किया. संगठन ने कहा कि, मृतक उनके संगठन से जुड़ा हुआ था.

बताया जा रहा है कि, रवि सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना देर शाम परिजनों को मिली. मृतक के भाई जोनी कुमार के अनुसार शुक्रवार शाम करीब छह बजे पप्पू नाम का एक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और बताया कि रवि उसके घर के पास बेहोशी की हालत में पड़ा है. इसके बाद उसके पिता और जोनी मौके के लिए रवाना हुए.

जोनी कुमार का कहना है कि, वह फैक्ट्री से सीधे मौके पर पहुंचा. घटना स्थल पर रवि के होंठ और नाखून नीले पड़े थे. शरीर अकड़ा हुआ था और हाथ पर कट का निशान भी दिखाई दे रहा था. परिजनों ने हाथ पर एक अन्य निशान और खून की हल्की बूंद होने की बात भी कही है. परिजनों ने पप्पू और एक महिला पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मामला फिलहाल संदिग्ध है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
-सुशील कुमार, रामगर कोतवाल-

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