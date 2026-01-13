ETV Bharat / state

साइबर ठगों ने रिटायर्ड साइंटिस्ट के साथ की लाखों की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस

देहरादून: साइबर ठगों ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान से रिटायर्ड साइंटिस्ट के साथ लाखों रुपए की ठगी कर डाली. पीड़ित ने ऑनलाइन पेमेंट में आ रही दिक्कत के चलते ने गूगल पर हेल्पलाइन नंबर ढूंढा और मदद मांगनी चाही, लेकिन साइबर ठगों ने मदद के बजाय लाखों की ठगी कर डाली. पीड़ित के बेटे की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

संजय सेमवाल निवासी जोगीवाला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पिता 82 वर्षीय डॉ. पीसी सेमवाल भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून से वरिष्ठ साइंटिस्ट पद से रिटायर्ड हुए हैं. 23 दिसंबर को उनके पिता के ऑनलाइन पेमेंट एप में तकनीकी दिक्कत आ रही थी. इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 23 दिसंबर को गूगल पर हेल्पलाइन नंबर खोजा. कुछ ही मिनटों में उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया.

कॉल करने वाले व्यक्ति ने बैंकिंक एप के निष्क्रियता की समस्या का समाधान करने का दावा करते हुए कहा कि वह एसबीआई का कार्यकारी अधिकारी है. उसके बाद व्यक्ति ने वाट्सएप पर एक एपीके फाइल साझा की, जिसके बारे में उनके पिता को कोई जानकारी नहीं थी और साइबर ठग ने उनके पिता का मोबाइल हैक करते हुए खाते से 3.39 लाख रुपये निकाल लिए गए. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।साथ ही पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.