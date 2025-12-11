ETV Bharat / state

अमेठी में रिटायर्ड कर्मचारी से 19.28 लाख की ठगी; ठगों ने रेलवे अधिकारी बनकर किया फोन, नौ बार में ट्रांसफर कराई रकम

सीओ मुसाफिर खाना अतुल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:21 PM IST

अमेठी : जिले में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से लगभग बीस लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. जालसाजों ने रिटायर्ड कर्मचारी के पास रेलवे का अधिकारी बनकर फोन किया. ठगों ने पीड़ित को झांसे में लेकर नौ बार में रकम ट्रांसफर करा ली. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है.


जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के मजरे बहारपुर निवासी बृजमोहन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह भारतीय रेलवे में गैंगमैन के पद से 31 नवंबर को रिटायर्ड हुआ था. उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आई थी. काॅल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि मैं रेलवे डीआरएम ऑफिस मुम्बई से सीनियर डीपीओ बोल रहा हूं. कागजात में कुछ त्रुटि होने के कारण पेंशन चालू होने में बाधा उत्पन्न हो रही है.

उसने कहा कि कागजात का वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, तब पेंशन चालू हो पायेगी. जिसके बाद आरोपियों ने मेरे डाक्यूमेंट का पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेजा. जिसके बाद मैं उसके झांसे में आ गया. आरोपी ने नौ बार में मेरे बैंक खाते से अवैध तरीके से 19,28000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.



सीओ मुसाफिर खाना अतुल सिंह ने बताया कि बाजार शुकुल के रेलवे विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी से पेंशन चालू होने के संबंध में साइबर ठगों द्वारा ठगी करने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

