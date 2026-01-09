ETV Bharat / state

लखनऊ में रिटायर्ड प्रोफेसर से 92 लाख की साइबर ठगी; FD तुड़वाकर 4 राज्यों में ट्रांसफर कराए पैसे

साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पुलिस ने ठगों के खातों में मौजूद 15 लाख रुपए होल्ड कराए हैं.

लखनऊ में रिटायर्ड प्रोफेसर से 92 लाख की साइबर ठगी.
लखनऊ में रिटायर्ड प्रोफेसर से 92 लाख की साइबर ठगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर विस्तार में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर से 92 लाख की साइबर ठगी की गई है. ठगों ने खुद को सीबीआई और एनसीआरबी का अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया. मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और गिरफ्तारी वारंट का खौफ दिखाया. उनकी FD तक तुड़वा दी और पैसा अलग-अलग 4 राज्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए.

साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई की गई. पुलिस ने ठगों के खातों में मौजूद 15 लाख रुपए होल्ड कराए हैं. जांच में पता चला है कि ठगी का पैसा पश्चिम यूपी, तेलंगाना, उत्तराखंड और हरियाणा के बैंक खातों में गया है. पुलिस की टीमें इन राज्यों के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

सिम कार्ड के मिसयूज से बुना जाल: ​गोमती नगर विस्तार के ऋषिता मैनहटन सोसाइटी में रहने वाले जयंत कुमार सिंह ने बताया कि ठगी की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 को हुई. एक महिला ने फोन करके बताया कि उनके सिम कार्ड से अवैध मैसेज भेजे जा रहे हैं.

इसके बाद कॉल को पीआरओ अरुण कुमार को ट्रांसफर किया गया. ठगों ने वॉट्सएप कॉल के जरिए पीड़ित का आधार नंबर लिया. इसके बाद दावा किया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, जिसकी सुनवाई सीधे पीएमएलए कोर्ट में होनी है.

​CBI डायरेक्टर और वारंट का नाटक: ​ठगों ने पीड़ित को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताया. खुद को संदीप राव बताने वाले ठग ने कहा कि फाइल सीबीआई डायरेक्टर को भेजी गई है. इसके बाद दूसरे ठग ने सीबीआई डायरेक्टर बनकर बात की और कहा कि जयंत के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है. हालांकि, सीनियर सिटीजन होने के कारण वे उसे राहत दिला सकते हैं.

​FD तुड़वाकर ट्रांसफर कराए 92 लाख: ​आरोपियों ने पीड़ित को जांच में सहयोग करने के नाम पर पूरी तरह अपने काबू में कर लिया. ठगों ने पीड़ित से उनकी एफडी, बैंक खाते और फंड की पूरी जानकारी ली. जांच के नाम पर एफडी तुड़वाकर आरटीजीएस के जरिए अलग-अलग तारीखों में 92 लाख रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कराए.

ठगों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होते ही आरबीआई यह पैसा वापस कर देगी. जब और पैसों की मांग हुई, तब पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने परिवार को जानकारी दी. इसके बाद साइबर पुलिस से संपर्क किया गया.

यह भी पढ़ें: शिक्षा में नवाचार; इतिहास को याद करने की टेंशन खत्म, मेरठ के शिक्षक ने निकाला अनोखा तरीका

TAGGED:

LUCKNOW RETIRED PROFESSOR DUPED
LUCKNOW DIGITAL ARREST CASE NEW
RETIRED PROFESSOR DUPED 90 LAKHS
DIGITAL ARREST CYBER FRAUD LUCKNOW
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.