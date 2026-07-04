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पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 82.53 लाख की साइबर ठगी, 8 दिनों तक बनाया दबाव

पटना: राजधानी पटना में साइबर अपराधियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 82.53 लाख रुपये की ठगी कर ली. कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित तिब्बी कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहम्मद ग्यासउद्दीन को खुद को सीबीआई का अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने देश विरोधी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी और करीब आठ दिनों तक मानसिक दबाव में रखा.

पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर ठगी: इसके बाद उनसे अलग-अलग माध्यमों से 82.53 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए. मामले में पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. बताया जाता है कि 27 मार्च 2026 को मोहम्मद ग्यासउद्दीन के मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है.

डिजिटल अरेस्ट कर ठगी: साथ ही दावा किया गया कि इस नंबर से जुड़े एक बैंक खाते के जरिए करोड़ों रुपये का संदिग्ध और अवैध लेन-देन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. ठगों ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा.

गिरफ्तारी का डर दिखाकर 82.53 लाख की ठगी: साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर को 8 अप्रैल तक तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा. इस दौरान लगातार व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए उनसे संपर्क बनाए रखा गया. उन्हें किसी भी परिजन, मित्र या अन्य व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी नहीं देने की हिदायत दी गई. गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर उन्हें बैंक जाकर आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से कई किश्तों में कुल 82.53 लाख रुपये साइबर अपराधियों के खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया गया.

जून के अंतिम सप्ताह तक देते रहे धमकी: पीड़ित फुलवारीशरीफ के नयाटोला के निवासी हैं. ठगी के बाद भी साइबर अपराधी जून के अंतिम सप्ताह तक उन्हें व्हाट्सएप के जरिए धमकाते रहे. इसी बीच उनके एक परिचित घर पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.