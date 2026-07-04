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पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 82.53 लाख की साइबर ठगी, 8 दिनों तक बनाया दबाव

पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 82.53 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की.

Cyber ​​fraud by digital arrest
पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
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पटना: राजधानी पटना में साइबर अपराधियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 82.53 लाख रुपये की ठगी कर ली. कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित तिब्बी कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहम्मद ग्यासउद्दीन को खुद को सीबीआई का अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने देश विरोधी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी और करीब आठ दिनों तक मानसिक दबाव में रखा.

पटना में रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर ठगी: इसके बाद उनसे अलग-अलग माध्यमों से 82.53 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए. मामले में पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. बताया जाता है कि 27 मार्च 2026 को मोहम्मद ग्यासउद्दीन के मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है.

डिजिटल अरेस्ट कर ठगी: साथ ही दावा किया गया कि इस नंबर से जुड़े एक बैंक खाते के जरिए करोड़ों रुपये का संदिग्ध और अवैध लेन-देन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. ठगों ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा.

गिरफ्तारी का डर दिखाकर 82.53 लाख की ठगी: साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर को 8 अप्रैल तक तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा. इस दौरान लगातार व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए उनसे संपर्क बनाए रखा गया. उन्हें किसी भी परिजन, मित्र या अन्य व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी नहीं देने की हिदायत दी गई. गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर उन्हें बैंक जाकर आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से कई किश्तों में कुल 82.53 लाख रुपये साइबर अपराधियों के खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया गया.

जून के अंतिम सप्ताह तक देते रहे धमकी: पीड़ित फुलवारीशरीफ के नयाटोला के निवासी हैं. ठगी के बाद भी साइबर अपराधी जून के अंतिम सप्ताह तक उन्हें व्हाट्सएप के जरिए धमकाते रहे. इसी बीच उनके एक परिचित घर पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.

"मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जिन-जिन बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनका पूरा विवरण जुटाया जा रहा है. संबंधित खातों और लेन-देन की जांच कर साइबर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है."- नीतीश चंद्र धारिया,डीएसपी, साइबर थाना

कब-कब हुए बड़े मामले: इधर, राजधानी में साइबर ठगी के अन्य मामलों में भी अपराधियों ने अलग-अलग लोगों को अपना निशाना बनाया है. कंकड़बाग निवासी अमित कुमार से सीआरपीएफ अधिकारी बनकर 1.25 लाख रुपये की ठगी की गई. वहीं खेमनीचक निवासी कारोबारी गौतम कुमार से 2.70 लाख रुपये, दीदारगंज निवासी राजेश कुमार से 95 हजार रुपये तथा फुलवारीशरीफ निवासी नाजल बानों से 1.74 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है. गौरतलब है कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में ही पिछले वर्ष भी एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया था.

क्या है डिजिटल अरेस्ट: साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट का उपयोग धोखाधड़ी के लिए करते हैं.कानून तोड़ने का झूठा आरोप लगाते हुए साइबर फ्रॉड दावा करते हैं कि उनके पास डिजिटल गिरफ्तारी वारंट है. साइबर आरोपी आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुदको अधिकारी बताते हुए पहले मासूम लोगों पर दबाव बनाते हैं और फिर सभी से संपर्क तोड़ने को मजबूर कर ठगी को अंजाम देते हैं.

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