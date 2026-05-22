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कोटा में निर्माणाधीन नाले में गिरने से रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत: KDA के तीन इंजीनियर सस्पेंड, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट, लगाई 17 लाख की पेनल्टी

कोटा में नाला निर्माण में लापरवाहों पर कार्रवाई. दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर एक्शन.

There were no safety measures around the drain.
नाले के चारों ओर नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 7:06 PM IST

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कोटा: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की ओर से बोरखेड़ा थाना इलाके में नाला निर्माण के दौरान दुर्घटना में रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत हो गई. नाले का निर्माण चल रहा था, जिसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे. नाले के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की हुई थी और अंधेरा भी था. लापरवाही सामने आने पर केडीए ने तीन अभियंताओं को निलंबित एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया. ठेकेदार पर 17.23 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है.

कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि बोरखेड़ा दुर्घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई थी. इसमें डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंघल और डायरेक्टेड इंजीनियरिंग रविंद्र प्रकाश माथुर को शामिल किया था. दोनों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया. घटनास्थल पर केडीए के ठेकेदार ने दुर्घटना रोकने या डायवर्जन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की थी. इस दो सदस्यीय कमेटी ने संवेदक और वहां निर्माण की जिम्मेदारी वाली अभियंताओं की भी गलती मानी. इन सब पर कार्रवाई की. अधिशासी अभियंता सागरमल मीणा, सहायक अभियंता लालचंद मटोरिया व कनिष्ठ अभियंता विनोद मंडावत को निलंबित कर दिया. संवेदक मैसर्स इंजीनियर नरेंद्र कुमार गुप्ता को छह माह के लिए ब्लैक लिस्टेड किया. साथ ही 17 लाख 23 हजार 712 रुपए की पेनल्टी लगाई है.

पढ़ें: निर्माणाधीन नाला खुला छोड़ा, अंधेरे में बाइक सहित गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल, कई घंटे बाद नजर आया शव

सुरक्षा के प्रति लापरवाही: बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि फरवरी में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए रामेश्वर रावल बोरखेड़ा के उज्जवल विहार से दोस्तों के साथ रिटायरमेंट पार्टी के बाद 20 मई की रात 11:30 बजे लौट रहे थे. उन्हें अनंतपुरा के सुभाष नगर जाना था, लेकिन बोरखेड़ा से थेकड़ा लिंक रोड पर नाला निर्माण के दौरान सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए थे. यहां सावधानी के लिए बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई थी. रिटायर्ड प्रिंसिपल बाइक समेत नाले में गिर गए. उनके संबंध में पता सुबह चला, तब तक मौत हो गई थी. मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम गुरुवार को करवाया. मामले में जांच चल रही है. परिजनों के बयान लिए जाएंगे. उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

पढ़ें:सिरोही: पिलर से टकरा नाले में गिरी कार, प्रशासनिक अधिकारी की मौत

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KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY ACTION
DEATH AFTER FALLING INTO DRAIN
CONTRACTOR BLACKLISTED FOR 6 MONTHS
17 LAKH PENALTY ON CONTRACTOR
KDA TAKES ACTION INTO INCIDENT

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