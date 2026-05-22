ETV Bharat / state

कोटा में निर्माणाधीन नाले में गिरने से रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत: KDA के तीन इंजीनियर सस्पेंड, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट, लगाई 17 लाख की पेनल्टी

कोटा: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की ओर से बोरखेड़ा थाना इलाके में नाला निर्माण के दौरान दुर्घटना में रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत हो गई. नाले का निर्माण चल रहा था, जिसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे. नाले के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की हुई थी और अंधेरा भी था. लापरवाही सामने आने पर केडीए ने तीन अभियंताओं को निलंबित एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया. ठेकेदार पर 17.23 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है.

कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि बोरखेड़ा दुर्घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई थी. इसमें डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार सिंघल और डायरेक्टेड इंजीनियरिंग रविंद्र प्रकाश माथुर को शामिल किया था. दोनों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया. घटनास्थल पर केडीए के ठेकेदार ने दुर्घटना रोकने या डायवर्जन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की थी. इस दो सदस्यीय कमेटी ने संवेदक और वहां निर्माण की जिम्मेदारी वाली अभियंताओं की भी गलती मानी. इन सब पर कार्रवाई की. अधिशासी अभियंता सागरमल मीणा, सहायक अभियंता लालचंद मटोरिया व कनिष्ठ अभियंता विनोद मंडावत को निलंबित कर दिया. संवेदक मैसर्स इंजीनियर नरेंद्र कुमार गुप्ता को छह माह के लिए ब्लैक लिस्टेड किया. साथ ही 17 लाख 23 हजार 712 रुपए की पेनल्टी लगाई है.

पढ़ें: निर्माणाधीन नाला खुला छोड़ा, अंधेरे में बाइक सहित गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल, कई घंटे बाद नजर आया शव