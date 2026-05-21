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निर्माणाधीन नाला खुला छोड़ा, अंधेरे में बाइक सहित गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल, कई घंटे बाद नजर आया शव

बाइक समेत नाले में गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के बोरखेड़ा इलाके में नाले और नहर पर पुलिया निर्माण के दौरान सड़क दुर्घटना में रिटार्यड प्रिंसिपल की मौत हो गई. वे यहां से गुजर रहे थे, लेकिन निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और बेडीकेटिंग नहीं लगाई गई थी. इसके चलते रिटायर्ड प्रिंसिपल बाइक समेत नाले में गिर गए. मृतक के रात भर घर नहीं आने पर परिजन गुरुवार सुबह अनंतपुरा थाने पहुंचे. जब सुबह करीब 10 बजे मजदूरों ने बाइक को नाले में देखा, तो मामला सामने आया. इसके बाद बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि थाने पर सुबह सूचना मिली थी कि बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड नाले में एक बाइक नाले में गिरी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची और इस बाइक को रस्सी से ऊपर निकाला गया, तो उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ मिला. जिसकी पहचान अनंतपुरा इलाके के सुभाष नगर निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर रावल के रूप में हुई. जब मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो गई थी. अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. घटना के पहले परिजन अनंतपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने गए थे. फोटो और गाड़ी के नंबर से वे उन्हें पहचान गए थे. पढ़ें: सिरोही: पिलर से टकरा नाले में गिरी कार, प्रशासनिक अधिकारी की मौत