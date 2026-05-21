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निर्माणाधीन नाला खुला छोड़ा, अंधेरे में बाइक सहित गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल, कई घंटे बाद नजर आया शव

जब सुबह बाइक को नाले से बाहर निकाला जा रहा था, तब रिटायर्ड प्रिंसिपल का शव नजर आया.

Retired Principal fell into Drain Along with His Bike
बाइक समेत नाले में गिरा रिटायर्ड प्रिंसिपल (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 3:00 PM IST

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कोटा: शहर के बोरखेड़ा इलाके में नाले और नहर पर पुलिया निर्माण के दौरान सड़क दुर्घटना में रिटार्यड प्रिंसिपल की मौत हो गई. वे यहां से गुजर रहे थे, लेकिन निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और बेडीकेटिंग नहीं लगाई गई थी. इसके चलते रिटायर्ड प्रिंसिपल बाइक समेत नाले में गिर गए. मृतक के रात भर घर नहीं आने पर परिजन गुरुवार सुबह अनंतपुरा थाने पहुंचे. जब सुबह करीब 10 बजे मजदूरों ने बाइक को नाले में देखा, तो मामला सामने आया. इसके बाद बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची.

बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि थाने पर सुबह सूचना मिली थी कि बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड नाले में एक बाइक नाले में गिरी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची और इस बाइक को रस्सी से ऊपर निकाला गया, तो उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ मिला. जिसकी पहचान अनंतपुरा इलाके के सुभाष नगर निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर रावल के रूप में हुई. जब मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो गई थी. अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. घटना के पहले परिजन अनंतपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने गए थे. फोटो और गाड़ी के नंबर से वे उन्हें पहचान गए थे.

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मृतक मूल रूप से खेड़ा रसूलपुर और वर्तमान में सुभाष नगर में रहने वाले रामेश्वर रावल के भतीजे मनीष का कहना है कि वे (रामेश्वर) 2 महीने पहले ही झाड़ गांव में प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हुए थे. वे वर्तमान में सुभाष नगर अनंतपुरा रह रहे थे. उनकी सेवानिवृत्ति की पार्टी उज्जवल विहार में बुधवार को थी. इसमें शामिल होने के बाद बुधवार रात को वह सुभाष नगर लौट रहे थे, लेकिन निर्माण स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, नाला खुला छोड़ा हुआ था. ऐसे में बाइक समेत रामेश्वर रावल नाले में गिर गए. घटना देर रात की होने से किसी ने उन्हें नहीं देखा. रामेश्वर के घर नहीं लौटने पर हम लोग चिंतित हो गए थे और उनकी तलाश शुरू की.

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उन्होंने बताया​ कि इस संबंध में रिपोर्ट देने बोरखेड़ा थाने गए थे. तभी सूचना मिली कि नाले में बाइक समेत गिर जाने के चलते उनकी मौत हो गई. मौके पर रात में ठेकेदार का कोई भी व्यक्ति नहीं था. सुबह जब वह मजदूर को लेकर आए, तब 10:00 बजे घटना का पता चला. इस पूरे घटनाक्रम के लिए कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारी और निर्माण कर रहे ठेकेदार की गलती है. इनके खिलाफ लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए.

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RETD MAN FELL WITH BIKE IN DRAIN
RETIRED PRINCIPAL FELL INTO DRAIN

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