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अंबाला में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन, डीएसपी वीरेंद्र का अंगूठा कटने की घटना पर भड़के, बोले- "पुलिस बचाएगी जनता को, तो पुलिस की सुरक्षा भी जरूरी"

अंबाला में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

अंबाला: पुलिस आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए दिन-रात ड्यूटी करती है, लेकिन जब उन्हीं पुलिसकर्मियों पर हमला हो तो उनकी सुरक्षा का सवाल भी गंभीर हो जाता है. इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को अंबाला में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. हाईवे की घटना का किया जिक्र: प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. उन्होंने विशेष रूप से डीएसपी वीरेंद्र के घायल होने और उनका अंगूठा काटे जाने की घटना पर नाराजगी जताई. रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का कहना था कि पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर तैनात थे, ऐसे में उन पर हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. अंबाला में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया (ETV Bharat) NIA जांच की मांग: रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने मांग की कि दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे की पूरी घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराई जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. प्रदर्शन कर रहे एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी ने कहा कि, "पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर थे. उन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."