अंबाला में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन, डीएसपी वीरेंद्र का अंगूठा कटने की घटना पर भड़के, बोले- "पुलिस बचाएगी जनता को, तो पुलिस की सुरक्षा भी जरूरी"
अंबाला में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया. साथ ही मामले की NIA जांच की मांग की.
Published : August 17, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 7:46 PM IST
अंबाला: पुलिस आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए दिन-रात ड्यूटी करती है, लेकिन जब उन्हीं पुलिसकर्मियों पर हमला हो तो उनकी सुरक्षा का सवाल भी गंभीर हो जाता है. इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को अंबाला में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
हाईवे की घटना का किया जिक्र: प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. उन्होंने विशेष रूप से डीएसपी वीरेंद्र के घायल होने और उनका अंगूठा काटे जाने की घटना पर नाराजगी जताई. रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का कहना था कि पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर तैनात थे, ऐसे में उन पर हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
NIA जांच की मांग: रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने मांग की कि दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे की पूरी घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराई जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. प्रदर्शन कर रहे एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी ने कहा कि, "पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर थे. उन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
घायल पुलिसकर्मियों को सम्मान मिले: प्रदर्शनकारियों ने सरकार से घायल पुलिसकर्मियों को बहादुरी का प्रमाण पत्र देने की भी मांग की. उनका कहना था कि ड्यूटी के दौरान साहस दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों को उनकी सेवाओं और साहस के आधार पर प्रमोशन देने की मांग भी उठाई. वहीं, एक अन्य रिटायर पुलिसकर्मी ने कहा कि, "घायल पुलिसकर्मियों को बहादुरी का प्रमाण पत्र दिया जाए और उनकी बहादुरी को देखते हुए प्रमोशन भी मिलना चाहिए."
डीएसपी की पत्नी ने जताई नाराजगी: प्रदर्शन के दौरान घायल डीएसपी वीरेंद्र की धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं. उन्होंने कहा कि, "मेरे पति सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद थे. पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए. जिस तरह मेरे पति को घायल किया गया, वह बेहद गलत है. मेरी सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग है. यदि पुलिसकर्मियों पर इसी तरह हमले होते रहे तो भविष्य में ड्यूटी के दौरान कानून व्यवस्था संभालने से पहले पुलिसकर्मी भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं."
SP ने दिया कार्रवाई का भरोसा: इस दौरान रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने अंबाला के SP अजित सिंह शेखावत से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं. SP ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अंबाला एसपी अजित सिंह शेखावत ने कहा कि, "दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. घायल पुलिसकर्मियों के उपचार का ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस विभाग उनके परिवारों के साथ खड़ा है. पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घायल कर्मचारियों के उपचार का ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस उनके परिवारों के साथ खड़ी है."
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