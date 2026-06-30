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कुरुक्षेत्र में सस्पेंड पुलिसकर्मियों के पक्ष में उतरा रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ, एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग

लाडवा थाने में कुकर्म विवादित मामले में सस्पेंड पुलिसकर्मी के पक्ष में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी कुरुक्षेत्र एसपी से मिले और निष्पक्ष जांच की मांग की.

Retired police personnel associations in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ के सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 6:34 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 6:41 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र के लाडवा पुलिस स्टेशन में एक युवक के द्वारा दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड के ऊपर कुकर्म करने का आरोप लगाया था. मामले में कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक के द्वारा दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था. अब इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है. अब सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मचारियों के समर्थन में हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी संगठन खड़ा हो गए हैं. पहले उन्होंने एक प्रदर्शन किया और फिर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की.

एसपी के समक्ष संघ के लोगों ने रखा अपना पक्षः रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ के प्रधान महेंद्र सिंह ने कहा कि "लाडवा थाने में युवक के द्वारा लगाए गए कुकर्म के आरोप मामले को लेकर वह कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक से मिलने कार्यालय में पहुंचे हैं. इस मामले को में निष्पक्ष जांच करने की मांग पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी है."

सस्पेंड पुलिसकर्मी के पक्ष में उतरे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ (ETV Bharat)

जांच के बिंदु पर उठ रहे हैं सवाल: उन्होंने कहा कि "इस मामले में कुछ बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है. जब पीड़ित को मेडिकल करने के लिए पुलिस ले जाना चाह रही थी तब उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया और उसका विरोध किया. इसके पक्ष में बीएसपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए और वह मेडिकल करने का विरोध कर रहे थे जिसे लगता है कि वह कुछ छुपाना चाहते हैं."

Retired police personnel associations in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र एसपी कार्यालय के बाहर जमा रिटायर्ड पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

'आरोपी के बारे में विस्तार से जांच हो': वहीं उन्होंने कहा कि "जो व्यक्ति पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगा रहा है, उसके चाल चलन की भी जांच पुलिस को करनी चाहिए. अगर यह मामला झूठा पाया जाता है तो जो व्यक्ति पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए."

कुछ लोगों पर युवक को उकसाने का आरोपः उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगाने वाले युवक को उकसाने का काम कर रहे हैं. उनके ऊपर भी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "अगर उनको इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और उचित जांच नहीं होती तो वह रेंज लेवल से लेकर पूरे प्रदेश में अपनी यूनियन के जरिए पुलिस कर्मचारियों के हक में आवाज उठाने का काम करेंगे."

कोरोना काल के एरियर का भुगतान होः वहीं रिटायर पुलिसकर्मी यूनियन ने अपनी विभाग की कुछ मांगों को लेकर भी एक मांग पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपने की बात कही है. उन्होंने कहा कि "कोरोना काल में कुछ एरियर रुका हुआ था. उसको लागू किया जाए. दूसरे राज्यों की तर्ज पर भर्ती में 5% बच्चों को फायदा मिले. इसका भी लाभ हरियाणा पुलिस कर्मचारी को मिले."

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में पुलिसकर्मियों पर बोन कैंसर मरीज से कुकर्म का आरोप, जांच में जुटे अधिकारी
Last Updated : June 30, 2026 at 6:41 PM IST

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