2027 विधानसभा चुनाव के लिए कुनबा बढ़ाने में लगी कांग्रेस, रिटायर्ड अफसरों ने ली पार्टी की सदस्यता
2027 में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी ने ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 8, 2026 at 3:44 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं. बुधवार को जहां बीजेपी ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया, तो वहीं आज गुरुवार को कांग्रेस ने 20 से अधिक सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत हुए पूर्व अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी मौजूद रहे.
बैंकिंग सेक्टर में 40 वर्षों तक सेवाएं दे चुके पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रीतम सिंह आर्या के नेतृत्व में ऑर्डनेंस विभाग, सेना और अन्य विभागों के रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है. इस मौके पर पार्टी मुख्यालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए पूर्व अधिकारियों को पार्टी का पटका और फूल माला पहनकर स्वागत किया.
इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड हुए अधिकारियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, यह बड़ी खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहे इन सेवानिवृत अधिकारियों की जॉइनिंग से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी.
उन्होंने कहा कि आम लोग अब केंद्र की सत्ता और राज्य की निरंकुश सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं. गोदियाल का कहना है कि आने वाले समय में कई और पूर्व अधिकारी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं.
वहीं हरीश रावत ने कहा कि इन पूर्व अधिकारियों के पार्टी में शामिल होने से उत्साह का माहौल है. प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से त्रस्त हो गई है, जिसको देखते हुए लोग लगातार कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं. बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल कराने का है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके. क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम रहने वाला है. एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की कसरत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई सत्ता पाने में जुगत में लगी हुई है. इसीलिए दोनों पार्टियां चुनाव के आखिरी साल में कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है.
पढ़ें---