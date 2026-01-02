ETV Bharat / state

लखनऊ में LDA से रिटायर्ड अफसर को 24 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट; जालसाजों ने 90 लाख रुपये उड़ाए

लखनऊ: एलडीए कॉलोनी के सेवानिवृत्त अधिकारी अमरजीत सिंह को जालसाजों ने मुंबई साइबर सेल का अफसर बनकर 24 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी केस में फंसाने और परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर ठगों ने उनसे 90 लाख रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित ने डर के मारे अपनी एफडी और म्यूचुअल फंड तक बेच दिए. बेंगलुरु से आए बेटे को जब पिता की हालत पर शक हुआ, तब इस बड़ी ठगी का खुलासा हुआ. साइबर पुलिस ने फिलहाल 15 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं. बुजुर्ग अकेले ही रहते थे इसलिए किसी को इसकी जानकारी ही नहीं हो सकी.

ऐसे शुरू हुआ ​डिजिटल अरेस्ट का खेल: ​एलडीए कॉलोनी सेक्टर-जी निवासी अमरजीत सिंह (73) को 1 दिसंबर को एक वीडियो कॉल आई. फोन करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम सेल का अफसर गिरीश कुमार बताया. जालसाज ने कहा कि अमरजीत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. व्हाट्सएप पर फर्जी कोर्ट वारंट भेजकर उन्हें बुरी तरह डरा दिया गया. ठगों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके बेटे और पूरे परिवार को भी जेल में डाल दिया जाएगा.

FD और म्यूचुअल फंड तुड़वाकर दिए 90 लाख: ​जांच के नाम पर ठगों ने अमरजीत से उनके बैंक खातों की जानकारी ली और 1 करोड़ रुपये जमा करने का दबाव बनाया. 1 से 24 दिसंबर तक बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट रहे. डर के मारे उन्होंने अपनी उम्र भर की जमा, पूंजी, म्यूचुअल फंड और FD तुड़वाकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न खातों में 90 लाख ट्रांसफर कर दिए.