TRAI अधिकारी बनकर रिटायर्ड अफसर को किया 'डिजिटल अरेस्ट', 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी

पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को फर्जी अरेस्ट वारंट के नाम पर डराकर डिजिटल अरेस्ट किया व करीब 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार रुपए की ठगी कर ली. मामला झोटवाड़ा इलाके का है, जहां ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को कई दिनों तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा और डर के माहौल में उनसे उनकी जीवनभर की जमा पूंजी ठग ली. पीड़ित ने जयपुर के साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जानकारी के अनुसार पीड़ित एक रिटायर्ड अधिकारी हैं. 18 जनवरी को उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को TRAI का अधिकारी बताया. ठगों ने पीड़ित को यह कहकर डराया कि उनकी सिम कार्ड का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध में किया गया है. इसके बाद ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर उन्हें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय पैदा किया. साइबर क्राइम थाना अधिकारी सोनचंद वर्मा के मुताबिक ठगों ने पीड़ित को अरेस्ट वारंट दिखाकर कई दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा. इस दौरान उन्हें 8 से 10 घंटे तक लगातार कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वह किसी और से संपर्क न कर सकें. लगातार मानसिक दबाव और डर के माहौल में बुजुर्ग ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तुड़वाकर ठगों के बताए खातों में पैसे जमा करा दिए. इसे भी पढ़ें: एटीएस–दिल्ली पुलिस बनकर 'डिजिटल अरेस्ट': बुजुर्ग दंपती को घंटों डराया, भतीजे की सूझबूझ से टली बड़ी ठगी