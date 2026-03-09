ETV Bharat / state

TRAI अधिकारी बनकर रिटायर्ड अफसर को किया 'डिजिटल अरेस्ट', 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी

जयपुर में साइबर धोखाधड़ी की खबर सामने आई है. यहां एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाया गया और उनसे करोड़ों रुपए ठगे गए.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 12:39 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को फर्जी अरेस्ट वारंट के नाम पर डराकर डिजिटल अरेस्ट किया व करीब 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार रुपए की ठगी कर ली. मामला झोटवाड़ा इलाके का है, जहां ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को कई दिनों तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा और डर के माहौल में उनसे उनकी जीवनभर की जमा पूंजी ठग ली. पीड़ित ने जयपुर के साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जानकारी के अनुसार पीड़ित एक रिटायर्ड अधिकारी हैं. 18 जनवरी को उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को TRAI का अधिकारी बताया. ठगों ने पीड़ित को यह कहकर डराया कि उनकी सिम कार्ड का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध में किया गया है. इसके बाद ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर उन्हें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय पैदा किया.

साइबर क्राइम थाना अधिकारी सोनचंद वर्मा के मुताबिक ठगों ने पीड़ित को अरेस्ट वारंट दिखाकर कई दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा. इस दौरान उन्हें 8 से 10 घंटे तक लगातार कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वह किसी और से संपर्क न कर सकें. लगातार मानसिक दबाव और डर के माहौल में बुजुर्ग ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तुड़वाकर ठगों के बताए खातों में पैसे जमा करा दिए.

जांच में सामने आया है कि ठगों ने पहले रकम को कुछ बैंक खातों में जमा कराया और बाद में इसे 31 से ज्यादा अलग-अलग खातों में छोटे-छोटे हिस्सों में ट्रांसफर कर दिया. इसके बाद अधिकांश रकम विदेश भेजकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दी गई, जिससे पैसे का पता लगाना और मुश्किल हो गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को इस बारे में जानकारी दी. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई. पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 फरवरी को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साइबर क्राइम अधिकारियों के अनुसार हाल के समय में "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर ठगी के मामलों में तेजी आई है. ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ट्राई या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि "डिजिटल अरेस्ट" नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. किसी भी अंजान कॉल पर खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की बातों में न आएं और किसी भी स्थिति में बैंक खाते की जानकारी या पैसे ट्रांसफर न करें. यदि ऐसी कोई कॉल आती है तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

