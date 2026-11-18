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पोते ने दादा को दिया धोका, दोस्त के साथ मिलकर लाखों रुपये उड़ाए, पोता और दोस्त गिरफ्तार

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है. जिस पोते पर 87 वर्षीय दादा के बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की जिम्मेदारी थी, उसी पर अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा के बैंक खाते से करीब 29.51 लाख रुपये निकालने का आरोप है. ईस्ट जिला पुलिस ने इस मामले में पोते और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, ठगी की रकम से दोनों ने लग्जरी यात्राएं कीं, दोस्तों के साथ पार्टियां कीं और महंगे शौक पूरे किए.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित जगदीश सिंह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं और उनकी उम्र 87 वर्ष है. उनके बेटे अश्वनी राघव ने शिकायत दी थी कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच उनके पिता के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर रकम निकाली गई. जांच में कुल 29,50,892 रुपये की रकम खाते से निकाले जाने का पता चला.

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी अभिषेक राघव पीड़ित बुजुर्ग का पोता है. आरोप है कि उसने अपने दादा के बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और खाते में लिंक अपने मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया. इसके बाद अपने साथी तुषार चौधरी के साथ मिलकर रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी. जांच में पता चला कि 9,26,892 रुपये अभिषेक के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते में और 20,24,000 रुपये तुषार के पंजाब नेशनल बैंक खाते में पहुंचे थे.

मनाली-नैनीताल की सैर, नोएडा में पार्टियां

पुलिस के मुताबिक, दादा की मेहनत की कमाई से उड़ाई गई रकम का इस्तेमाल दोनों आरोपियों ने मनाली, नैनीताल और ओडिशा की यात्राओं, नोएडा में दोस्तों के साथ पार्टियों और दूसरे निजी शौक पूरे करने में किया. ठगी की रकम से 2.75 लाख रुपये में एक पोलो कार भी खरीदी गई. इसके अलावा कार में 1.25 लाख रुपये का म्यूजिक सिस्टम लगवाया गया.

ईस्ट जिला पुलिस के डीसीपी राजीव कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि साइबर टीम ने बैंक खातों के लेनदेन, KYC दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. अभिषेक की उम्र 22 वर्ष है और वह खुर्जा से बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है, जबकि तुषार भी 22 वर्ष का है और नर्सिंग कोर्स कर रहा है. पुलिस ने दो मोबाइल फोन और ठगी की रकम से खरीदी गई पोलो कार बरामद की है. दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब बाकी रकम का पता लगाने और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है.



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