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दिल को चुभ गई बात और बुजुर्ग ने उठा लिया घातक कदम, गम में डूबा हंसता खेलता परिवार

बुजुर्ग एसईसीएल से रिटार्यड कर्मचारी थे और परिवार के साथ रहते थे.

Retired Man Died by Suicide
कपड़े सुखाने को लेकर घर में हुआ था विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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सूरजपुर: कभी पूरे परिवार का पेट भरने वाला शख्स जब बुजुर्ग हो जाता है, रिटायर होने के बाद घर पर रहता है, तब उसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरुरत होती है. मुश्किल वक्त में परिवार वाले उसका साथ दें और हौसला बढ़ाए ऐसा वो चाहते हैं. कई बार छोटी-मोटी बातों पर वो नाराज भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हे समझाने और समझने की जरुरत होती है, न की उनके साथ बहस करने की. विश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही घटना घटी जिसने लोगों को झकझोर दिया.

जान देने का शक

यहां बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के केशव नगर में हुए मामूली विवाद के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला हत्या का नहीं, बल्कि जहर सेवन से आत्महत्या का सामने आया है. बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय भारत यादव, जो एसईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, का घर में कपड़े सुखाने की बात को लेकर परिवारवालों से ही विवाद हो गया. पुलिस के अनुसार, इस बात से नाराज होकर वे घर से बाहर चले गए. परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका.

कपड़े सुखाने को लेकर घर में हुआ था विवाद (ETV Bharat)

कपड़े सुखाने को लेकर घर में हुआ था विवाद

लापता होने के दूसरे दिन एसईसीएल से रिटार्यड कर्मचारी भारत यादव का शव गांव से बरामद हुआ. घटनास्थल पर वोमेटिंग के निशान मिले हैं. जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने शायद जहर का सेवन कर लिया है. पुलिस का भी ये मानना है कि मामला जान देने जैसी घटना की ओर इशारा कर रहा है. हालाकि पुलिस ने ये साफ किया है कि वो सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

बुजुर्गों का रखें खास ख्याल

स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कई बार बुजुर्गो को कोई बात इस कदर चुभ जाती है कि वो मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, कई बार तो अवसाद ग्रस्त भी हो जाते हैं. दुख में होने के चलते वो इस तरह के घातक कदम उठा लेते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के घरों में बुजुर्ग होते हैं उनका खास ख्याल रखने की जरुरत होती है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

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