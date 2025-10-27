ETV Bharat / state

पंचकूला से रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क 19 दिन से लापता, पत्नी को लास्ट मैसेज किया, पुलिस कर रही तलाश

पंचकूला: फौजियों के पसंदीदा शहर पंचकूला से बीते दिनों आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क घर से अचानक लापता हो गए हैं. पुलिस को उनके लापता होने का कई दिन बाद उस समय पता लगा, जब उनकी पत्नी ने पंचकूला सेक्टर-5 थाना पुलिस को शिकायत दी. उन्होंने पति को तलाशने की गुहार लगाते हुए बताया कि उनके पति बीते करीब 19 दिन से गायब हैं. पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क की तलाश शुरू कर दी है.

घर छोड़ते समय पत्नी को मैसेज किया: पंचकूला सेक्टर 4 निवासी गुरकंवल विर्क ने बताया कि "वो और उनके पति रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क घर पर अकेले रहते रहे हैं. उनके पति बीती 8 अक्टूबर को घर छोड़कर कहीं चले गए हैं. घर से जाते समय बीपीएस विर्क ने आखिरी मैसेज उन्हें किया था, लेकिन इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लग सका है."

18वें दिन शिकायत दी: रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क के लापता होने की शिकायत पत्नी ने पुलिस को 18 दिन बाद बीती 26 अक्टूबर को दर्ज कराई. पत्नी गुरकंवल विर्क ने बताया कि "पति के घर छोड़कर जाने के दिन वो चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित अपने ऑफिस में थी. उन्होंने बताया कि पति के घर नहीं लौटने पर उन्होंने अपने स्तर पर उन्हें हर जगह तलाश किया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली."

आखिरी लोकेशन से सुराग की तलाश: पंचकूला सेक्टर-5 थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी के इंचार्ज ने बताया कि "शिकायतकर्ता गुरकंवल विर्क द्वारा उपलब्ध करवाए गए संपर्क नंबर से लापता रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क की आखिरी लोकेशन का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आखिरी लोकेशन की मदद से रिटायर्ड मेजर जनरल की तलाश की जाएगी. पुलिस ने मामले में जल्द कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई है."