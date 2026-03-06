ETV Bharat / state

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन?, बने बिहार के नए राज्यपाल

पटना: राष्ट्रपति भवन ने कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में बिहार में भी नए गवर्नर को तैनात किया गया है. बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को नया राज्‍यपाल नियुक्त किया गया है.

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन? : लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में अपनी सेवाएं दी है. उन्हें कश्मीर में काम करने का व्यापक अनुभव है. वे जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर की कमान संभाल चुके हैं. 40 साल की सेवा के बाद साल 2013 में वे सैन्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए.

पंजाब और जम्मू कश्मीर में काम का अनुभव : इसके बाद साल 2018 में जनरल हसनैन को कश्मीर के सेंट्रल यूनिर्सिटी में कुलपति नियुक्त किया गया था. जनरल हसनैन ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून चौथे बटालियन (गढ़वाल राइफल्स) से कमीशन किया. साल 1990, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में भी हिस्सा लिया. साथ ही जनरल हसनैन को मोजाम्बिक में यूएन के साथ भी काम करने का अनुभव है.