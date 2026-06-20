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सब्जी लेने गए रिटायर्ड व्याख्याता, पीछे से घर साफ…36 तोला सोना, 3 किलो चांदी चोरी

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है.

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चोरी के बाद अपना सामान संभालते रिटायर्ड व्याख्याता (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 1:31 PM IST

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भरतपुर: जिले के बयाना कस्बे की मधुबन विहार कॉलोनी में शनिवार को दिनदहाड़े एक रिटायर्ड व्याख्याता के घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. अज्ञात चोर घर में घुसकर करीब 36 तोला सोना और 3 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया. घटना के समय मकान मालिक सब्जी लेने मंडी गए हुए थे. घर लौटने पर कमरे का ताला खुला देखकर उन्हें चोरी का पता चला.

बयाना की मधुबन विहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड व्याख्याता मुख्तयार सिंह चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह वे घर से सब्जी लेने मंडी गए थे. इसी दौरान अज्ञात चोर उनके घर में घुस गया और कमरे में रखी अलमारी व सामान को खंगालकर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया.

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उन्होंने बताया कि जब कुछ देर बाद वो वापस घर पहुंचे तो उन्होंने कमरे का ताला खुला देखा. ताला खुला देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. इसी दौरान उनकी नजर घर के दूसरे कमरे के गेट से बाहर निकलकर भाग रहे एक अज्ञात युवक पर पड़ी. उन्होंने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को आवाज लगाई और चोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से पूरी जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में घर से करीब 36 तोला सोना और 3 किलो चांदी चोरी होने की बात सामने आई है. चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. पीड़ित मुख्तयार सिंह चौधरी ने मामले में पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कोतवाली थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है.

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