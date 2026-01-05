ETV Bharat / state

लखनऊ के होटल में पूर्व सैनिक की संदिग्ध हालात में मौत, कंपनी के सेमिनार में शामिल होने आए थे

लखनऊ: मड़ियांव के होटल में सेना के रिटायर्ड लांस नायक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए. रिटायर्ड लांस नायक रविवार सुबह कमरे में बेसुध मिले. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, मृतक लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. मड़ियांव पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी.



सेमिनार में भाग लेने आए थे: ​मृतक की पहचान प्रयागराज के हरदियापुर निवासी सुरेंद्र प्रताप पटेल (40) के रूप में हुई है. सुरेंद्र प्रताप साल 2020 में भारतीय सेना से लांस नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक आयुर्वेदिक कंपनी ज्वाइन की थी. इसी कंपनी के शनिवार और रविवार को लखनऊ में आयोजित सेमिनार में शामिल होने के लिए वे साथियों के साथ आए थे.



कमरे में अचेत मिले: ​सुरेंद्र प्रताप मड़ियांव क्षेत्र के एक होटल में ठहरे हुए थे. शनिवार रात भोजन करने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए थे. रविवार सुबह जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले, तो उनके साथियों ने जाकर देखा. सुरेंद्र बेड पर अचेत पड़े थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लंबे समय से थे हृदय रोगी: ​घटना की सूचना पाकर लखनऊ पहुंचे भाई सर्वेन्द्र सिंह ने बताया कि सुरेंद्र प्रताप लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे और उनका नियमित इलाज चल रहा था. आशंका है कि सोते दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ होगा.



पुलिस क्या बोली: ​मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच और परिजनों के बयान के आधार पर मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी.



