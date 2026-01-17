ETV Bharat / state

पटना के पॉश इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पॉश इलाके A.G कॉलोनी स्थित C-71 में 73 वर्षीय वृद्ध महिला और सेवा निवृत्त शिक्षिका माधवी दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.मृतका माधवी दास घर में अकेली रहती थीं.

पटना में वृद्धा की बेरहमी से हत्या : बताया जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात अज्ञात अपराधी पीछे के गेट से चुपचाप घर में दाखिल हुए. बदमाशों की नीयत लूट की थी. जब वृद्धा ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दीं. धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घर के अंदर खून से लथपथ शव और चारों ओर पसरा सन्नाटा उस हैवानियत की कहानी बयां कर रहा है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया.

सोने की चेन और अंगूठियां लूटकर फरार : हत्या के बाद अपराधी घर से सोने की चेन और दो सोने की अंगूठियां लूटकर फरार हो गए. लूट के इरादे से की गई इस हत्या ने साफ कर दिया है कि अपराधी राजधानी में पूरी तरह बेखौफ हैं. अगर पटना के पॉश कॉलोनियों में भी अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.

CCTV खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई. सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि फोरेंसिक टीम को बुलाकर घर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.