ETV Bharat / state

पटना के पॉश इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या

पटना में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक वृद्ध महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई है. पढ़ें खबर

MUDER IN Patna
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पॉश इलाके A.G कॉलोनी स्थित C-71 में 73 वर्षीय वृद्ध महिला और सेवा निवृत्त शिक्षिका माधवी दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.मृतका माधवी दास घर में अकेली रहती थीं.

पटना में वृद्धा की बेरहमी से हत्या : बताया जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात अज्ञात अपराधी पीछे के गेट से चुपचाप घर में दाखिल हुए. बदमाशों की नीयत लूट की थी. जब वृद्धा ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दीं. धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घर के अंदर खून से लथपथ शव और चारों ओर पसरा सन्नाटा उस हैवानियत की कहानी बयां कर रहा है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया.

सोने की चेन और अंगूठियां लूटकर फरार : हत्या के बाद अपराधी घर से सोने की चेन और दो सोने की अंगूठियां लूटकर फरार हो गए. लूट के इरादे से की गई इस हत्या ने साफ कर दिया है कि अपराधी राजधानी में पूरी तरह बेखौफ हैं. अगर पटना के पॉश कॉलोनियों में भी अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.

CCTV खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई. सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि फोरेंसिक टीम को बुलाकर घर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.

MUDER IN Patna
इसी घर में वारदात को दिया गया अंजाम (ETV Bharat)

''आज सुबह पुलिस को सूचना मिली. जब पुलिस पहुंची तो शव लहूलुहान अवस्था में था. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- साकेत कुमार, डीएसपी, सचिवालय

घर में रहती थी अकेली : पुलिस अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि मृतका के पति एजी कार्यालय में कार्यरत थे, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था. इसके बाद से ही माधवी दास अकेली इस घर में रह रही थीं. पड़ोसियों के मुताबिक, वह बेहद शांत स्वभाव की थीं और किसी से उनका कोई विवाद नहीं था.

MUDER IN Patna
पटना में वृद्धा की हत्या (ETV Bharat)

घटना से सहमे लोग : इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर पटना की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है. लोग मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

ये भी पढ़ें :-

पटना में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 200 रुपये के लिए बेरहमी से कत्ल!

पति शराब पार्टी करने गया था, इधर पत्नी की हो गयी हत्या..अपराधियों ने ईंट से कूचकर मार डाला

TAGGED:

LADY TEACHER MURDER IN PATNA
पटना में हत्या
PATNA NEWS
पटना में वृद्धा की गला रेतकर हत्या
MUDER IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.