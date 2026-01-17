पटना के पॉश इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या
Published : January 17, 2026 at 2:23 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पॉश इलाके A.G कॉलोनी स्थित C-71 में 73 वर्षीय वृद्ध महिला और सेवा निवृत्त शिक्षिका माधवी दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.मृतका माधवी दास घर में अकेली रहती थीं.
पटना में वृद्धा की बेरहमी से हत्या : बताया जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात अज्ञात अपराधी पीछे के गेट से चुपचाप घर में दाखिल हुए. बदमाशों की नीयत लूट की थी. जब वृद्धा ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दीं. धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घर के अंदर खून से लथपथ शव और चारों ओर पसरा सन्नाटा उस हैवानियत की कहानी बयां कर रहा है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया.
आज दिनांक 17.01.26 को #शास्त्रीनगर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि AG कॉलोनी स्थित एक मकान में कुछ घटना घटित हुई है।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) January 17, 2026
प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस टीम द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचा गया तो एक घर में एक वृद्ध महिला का शव पाया गया।
घटना की जांच एवं साक्ष्य संकलन हेतु… pic.twitter.com/jsWXG7LsXK
सोने की चेन और अंगूठियां लूटकर फरार : हत्या के बाद अपराधी घर से सोने की चेन और दो सोने की अंगूठियां लूटकर फरार हो गए. लूट के इरादे से की गई इस हत्या ने साफ कर दिया है कि अपराधी राजधानी में पूरी तरह बेखौफ हैं. अगर पटना के पॉश कॉलोनियों में भी अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.
CCTV खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई. सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि फोरेंसिक टीम को बुलाकर घर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.
''आज सुबह पुलिस को सूचना मिली. जब पुलिस पहुंची तो शव लहूलुहान अवस्था में था. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- साकेत कुमार, डीएसपी, सचिवालय
घर में रहती थी अकेली : पुलिस अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि मृतका के पति एजी कार्यालय में कार्यरत थे, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था. इसके बाद से ही माधवी दास अकेली इस घर में रह रही थीं. पड़ोसियों के मुताबिक, वह बेहद शांत स्वभाव की थीं और किसी से उनका कोई विवाद नहीं था.
घटना से सहमे लोग : इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर पटना की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है. लोग मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
