मेरठ से फिर फूटी बदलाव की चिंगारी; तलाक के बाद प्रिनिता के साथ खड़े हुए रिटायर्ड जज पिता, मां बोली-मैं हूं ना...
बेटी के तलाक के बाद मां-पिता ने बताया, क्यों उठाया ऐसा कदम, प्रिनिता ने कहा- वे सौभाग्यशाली, जो ऐसे पैरेंट्स मिले
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 2:10 PM IST
मेरठ: तलाक के पेपर पर साइन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे. बस यही चिंता कि आगे क्या होगा? एक लंबे समय तक दुख, संताप और अवसाद से जूझने के बाद मेरठ की प्रिनिता अपनी 7 साल तक चली शादी से मुक्त हो रही थीं. जज पिता की होनहार बेटी के लिए शादी एक दुस्वप्न ही साबित हुई. पति का घर छोड़ जब प्रिनिता पिता के घर पहुंचीं तो एकबारगी ऐसा हुआ, जिसने उनके टूटे मन को नई ऊर्जा से भर दिया. ढोल-नगाड़े की थाप पर उनका स्वागत किया गया. परिवार के लोगों ने माला पहनाई, मुंह मीठा कराया. तलाक के बाद ऐसा स्वागत...प्रिनिता के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था. मां-पिता ने अपनी प्यारी बिटिया को आगोश में भर लिया. तब जाकर बेटी के मुस्कुराते चेहरे पर वह भाव आया, जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि-मैं हूं ना. प्रिनिता के तलाक के बाद उनके परिवार ने जिस गर्मजोशी से उन्हें अपनाया, वह इन दिनों सुर्खियों में है. देखते ही देखते प्रिनिता हर घर की बेटी बन गई हैं. उनके साहस, जीवन को नई दिशा देने का चाह और यह संदेश कि बेटी बोझ नहीं, परिवार की पहचान है, को खूब सराहा जा रहा है. प्रिनिता के यहां तक के सफर पर ईटीवी भारत के संवाददाता श्रीपाल तेवतिया ने उनसे खास बातचीत की. आइए सुनते हैं, प्रिनिता की ही जुबानी....
आपसी सहमति से हुआ तलाक: प्रिनिता का तलाक आपसी सहमति से हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन के इस अंजाम तक पहुंचने के पीछे एक लंबा दर्द भरा वक्त उन्हें झेलना पड़ा. प्रिनिता जैसी कहानी उन बहुत सी बेटियों की है, जो आज भी घुट-घुटकर ही जी रही हैं. शायद परिवार का साथ नहीं मिल रहा हो या वे साहस दिखाने से बच रही हों. कारण जो भी हो, लेकिन प्रिनिता के तलाक ने समाज को एक संदेश जरूर दे दिया है. वह यह कि वक्त दहलीज लांघने का है. उन चिंताओं से परे होकर, जिसमें यह कि-लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, क्या अपने पैरों पर भविष्य तलाश पाएंगी...
21 साल में हुई शादी: मेरठ के रहने वाले ज्ञानेंद्र शर्मा जब जज थे, उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी की शादी सेना के एक अफसर से तय की. इकलौती बेटी प्रिनिता वशिष्ठ की शादी धूमधाम से हुई. बेटी को विदा कर परिवार को लगा कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा. हालांकि, कुछ समय बाद समझ में आने लगा कि सबकुछ ठीक नहीं है. प्रिनिता को ससुराल में कुछ समय बाद समस्याएं आनी शुरू हुईं. इस दौरान कई बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी हुई, कुछ समय के लिए चीजें सही भी हो जातीं, लेकिन फिर स्थिति जस की तस बन जाती.
भाई की मौत ने पीड़ा बताने से रोका: इन मुश्किल हालातों के बीच एक दिन प्रिनिता के परिवार पर वज्रपात हो गया. उनके इकलौते भाई प्रणव की दुर्घटना में मौत को गई. माता-पिता के दुःख को समझते हुए वह अंदर ही अंदर घुटती रहीं. रिश्ते में आई खटास और तमाम उलझनों के बावजूद उन्होंने चाहकर भी अपनी पीढ़ा मां-पिता को नहीं बताई. मगर, स्थिति बिगड़ती ही गई. आखिरकार मां और पिता से बात की. प्रिनिता को उनका साथ मिला और वे आगे बढ़ीं. फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई गई.
रिश्ता बचाने की कोशिशें नाकाम हुईं: ईटीवी भारत से प्रिनिता बताती हैं, शादी को 7 साल हो गए हैं, अब वह पुरानी बातों में नहीं जाना चाहती हैं. फिर कहती हैं, 15 दिसंबर 2018 में शादी हुई. उन्होंने अपने रिश्ते को बचाए रखने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहीं. यही विकल्प बचा कि अब अलग ही हो जाना चाहिए. बताती हैं, उनके इकलौते भाई की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिस वजह से वे माता-पिता को परेशान देखकर कुछ नहीं बोल पा रही थीं. जब बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो उन्होंने अपनी परेशानियां बताईं.
मां-पिता ने संभाला: बेटी का वैवाहिक जीवन बिखरते देख भी उनके मां-पिता ने धैर्य नहीं खोया. बेटी को मानसिक तौर पर परेशान देखा तो उसे संभालने का फैसला लिया. उसे कमजोर नहीं होने दिया. पिता कहते हैं, प्रिनिता जब उनकी दुनिया में आई थी तो पूरे परिवार ने खुशियां मनाई थीं. जब वह फिर से घर लौटी तो उसी खुशी के साथ अपनाया और उसका उत्साह बढ़ाया.
बेटी को पराया न करें, साथ दें: प्रिनिता कहती हैं, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं, जो किन्हीं कारणों से परेशानियों में घिर जाती हैं. ऐसे में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए. जिससे कि वे जो अंदर-अंदर घुट रही होती हैं, उनकी mental और physical health खराब होती है, उसे संभालने का हौसला मिले. ऐसी स्थिति में बेटी को खुशी देना माता-पिता का दायित्व होता है. कहती हैं, वे भाग्यशाली हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें समझा और मुश्किल दौर में साथ दिया, टूटने नहीं दिया.
तलाक के बाद अब आगे क्या: प्रिनिता कहती हैं, उनके पिता हाईकोर्ट के जज रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. भाई प्रणव जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक दुर्घटना में कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई. अब वह उसी विरासत को को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी. Judicial service की तरफ उनका रुझान है. अपने पिता से बहुत कुछ सीखना है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रैक्टिस करनी है.
जब आत्मनिर्भर बनें, तभी शादी : प्रिनिता कहती हैं, अगर बेटी अपने पैरों पर नहीं है तो उसे दबाने वाले बहुत होते हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण (Women empowerment) बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट होगी तो कोई कुछ नहीं कह सकता. उन्होंने सबक भी सीखा है. बेटियों की शादी तब तक न करें, जब तक वे independent न हों जाएं.
सपोर्ट में लोग, कुछ खिलाफ भी: प्रिनिता का कदम साहस से भरा है, इसलिए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हालांकि, पुरातन सोच में बंधे कुछ लोग उनको दोष भी दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर प्रिनिता का कहना है, लोग उनके खिलाफ भी तरह-तरह की बातें और कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने वायरल होने के लिए यह किया है, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके पिता ने ऐसा कुछ प्लान किया था. नहीं मालूम था कि तलाक मंजूर होने के बाद वे उन्हें बैंड-बाजे और सभी रिलेटिव के साथ उनका हौसला बढ़ाएंगे. बताती हैं, पापा ने कहा कि चार लोग क्या बोलेंगे, ये सोचकर अपनी बेटी को दुःखी नहीं कर सकते, इसलिए अनूठे ढंग से अपनी बेटी का स्वागत निर्णय आने के बाद किया.
खुद को व्यस्त रखकर बदली लाइफ: प्रिनिता खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने 1 साल के बेटे के साथ वक्त गुजारती हैं. वहीं स्ट्रेस कम करने के लिए योग के साथ gym भी करने लगी हैं. बताती हैं, जब वे परेशान हुईं तो उन्हें इतना ज्यादा तनाव और एंग्जाइटी थी कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं हो गईं. जैसे मोटापा (वजन 110 kg के पार). थायराइड, ब्लडप्रेसर, शुगर समेत और कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. सबसे बड़ी problem थी मेंटल हेल्थ की. वे सभी को बताना चाहती हैं कि जब आप समस्याओं से घिर जाते हैं तो मानसिक तौर पर बहुत परेशानियां घेर लेती हैं. बुरे-बुरे ख्याल आने लगते हैं. आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं, समझा भी नहीं पाते हैं कि आपके मन में दिल दिमाग में क्या चल रहा है. ऐसे में माता पिता को सब बताया और वो साथ खडे हुए.
बेटी के साथ मां माधवी : प्रिनिता की मां माधवी शर्मा कहती हैं, बेटी काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर सदमे में चल रही थी. इसी बीच उसके भाई ती मौत हो गई. उसे लगा कि पहले ही परिवार में मां-पापा परेशान हैं, इसीलिए वह और परेशान होती रही. जिससे उसे तमाम health issues हो गए. जब इंतेहा हो गई तो उसने परिवार में बताया. बहुत हद तक कोशिश की गईं, लेकिन जब लगा कि पति-पत्नी का रिश्ता चल ही नहीं सकता तब जाकर तलाक लेना ही विकल्प बचा. वे अपनी बेटी के साथ खड़ी हुईं. यही निर्णय लिया कि हम दस आरोप लगाएं या वो हमारे ऊपर आरोप लगाएं, इस सबसे अच्छा है कि बिना कोई किसी तरह का विवाद खड़ा किए इस रिश्ते का अंत किया जाए.
तलाक के बदले में नहीं लिया कोई compensation: मां कहती हैं, तलाक को लेकर पहले की कोई बात नहीं की, कोई किसी तरह की डिमांड भी नहीं की. अपने एक साल के बेटे के साथ अब उनकी बेटी उनके साथ रहेगी. कहती हैं, उन्हें कोई पैसा इस रिश्ते को खत्म करने के बदले में नहीं चाहिए. जब उनकी बेटी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपना काम चलाएगी, पैसा भी कमा लेगी. अपनी बेटी की आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने और उसे तनाव-समस्याओं से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया है. कहती हैं, पैसे से अगर शांति-सुकून अगर खरीद सकते तो फिर सारे परिवार ही बच जाते.
लोगों की नहीं, बेटी की परवाह: माधवी शर्मा बताती हैं कि कुछ लोग तो यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि उनकी बेटी पर कलंक लग गया,, लेकिन उन्हें यह सब नहीं सोचना. बल्कि अपनी बेटी के बारे में सोचना है. इसीलिए बेटी को सदमे से निकालने के लिए ढोल-बाजे के साथ उसे कोर्ट से घर तक लेकर आए, उन्होंने कहा कि जब बेटी पैदा हुई थी, तब भी इसी तरह से खुशियां मनाई गई थीं. लोगों को जानना चाहिए कि लड़की घर की लक्ष्मी है.
प्रिनिता भावुक होकर कहती हैं, जब वह तलाक के कागजों पर साइन कर रही थीं, तो उस वक्त उनके हाथ कांप रहे थे. उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार ने उन्हें सदमे से निकालने के लिए सरप्राइज देने का प्लान बनाया है. वह चाहती हैं कि पैरेंट्स अपनी बेटियों की परेशानियों को समझें और जो बेटियां इस तरह की समस्याओं से घिरी हैं, उनका संबल बनें.
जानिए प्रिनिता के बारे में: प्रिनिता के पिता जज रहे हैं. उत्तराखंड में जब उनकी पोस्टिंग थी तो प्रिनिता की पढ़ाई नैनीताल के ऑल सेंटस स्कूल से हुई. कुछ वर्षों के बाद पिता का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया,. फिर चंड़ीगढ़ के सेक्टर-9 स्थित कॉर्मल कॉन्वेंट से पढ़ाई की. इसके बाद पिता का ट्रांसफार देहरादून हुआ तो स्कॉलर्स होम स्कूल (Scholars Home school ) से उन्होंने 12 वीं तक शिक्षा ली.
उसके बाद दिल्ली का रुख किया. दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से बीए (BA) साइकोलॉजी ऑनर्स किया. उसके बाद नोएडा के AMITY university से बीए (BA) इन काउंसलिंग और साइकोलॉजी और फिर पीजी भी वहीं से किया. वर्तमान में भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं और इस बार 6th सेमेस्टर की परीक्षा देंगी.
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