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प्रिनिता ने चुप्पी तोड़ी; कहा-सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा, पिता की प्रॉपर्टी पर थी ससुराल की नजर

बेटे का मुंडन तलाक की वजह नहीं: बीते दिनों प्रिनिता के ससुर ने कहा था कि पोते का मुंडन बिना दादा-दादी और पति के प्रिनिता और उनके परिवार ने कराया. वह कहती हैं कि मुंडन तो कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन उत्पीड़न तो पिछले 7 साल से वह झेल रही हैं. ऐसे में मुंडन तलाक की वजह कैसे हो सकता है?

आरोपों ने आहत किया: प्रिनिता ने कहा कि मेरे परिवार ने लोगों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ नहीं बोला. बस यही कहा कि जो भी हुआ, उसके बारे में वह कोई बात नहीं करना चाहते. जिस तरह से इस मामले पर उनके पूर्व पति और उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, उसने उन्हें तोड़कर रख दिया है. प्रिनिता बेहद दुखी हैं. कहती हैं, सोशल मीडिया पर कोई उन्हें लुटेरी दुल्हन बता रहा है तो कोई उन्हें गंदी औरत बता रहा है. कोई कह रहा है कि मैंने ससुराल पक्ष का पैसा लूट कर खा लिया. मेरे पिता पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं, जिनका कि कोई रोल ही नहीं है.

प्रिनिता बोलीं-ट्रोल किया जा रहा: प्रिनिता ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है. उनके माता-पिता ने समाज में एक संदेश देने की कोशिश की थी कि लड़कियां बोझ नहीं होतीं, लेकिन यह जो संदेश है, गलत साबित हुआ. लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट लिखा जा रहे हैं, जिससे वह आहत हैं. इस वक्त खुद को असहाय महसूस कर रही हैं. प्रिनिता ने कहा कि उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने जो भी आरोप लगाए, उन्हें सच मान लिया गया. क्योंकि मैं एक लड़की हूं. मेरे माता-पिता ने मेरा साथ दिया तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है. कहा कि मेरे परिवार ने तो कोर्ट में हुई सहमति से तलाक का भी मान रखा.

मेरठ: तलाक के बाद ढोल-बाजे के साथ माता-पिता के घर जाने वाली प्रिनिता ने पहली बार अपने पति और ससुराल पक्ष के आरोपों का खंडन किया है. पहली बार वे अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बोलीं. साथ ही अपना दर्द भी बयां किया. प्रिनिता कहती हैं, कोई उन्हें लुटेरी दुल्हन बता रहा है तो कोई उन्हें गंदी औरत बता रहा है. कोई कह रहा है कि मैंने ससुराल पक्ष का पैसा लूट कर खा लिया है. जबकि असलियत ये थी कि ससुराल और पति की मेरे पिता की प्रॉपर्टी पर नजर थी. उन्होंने ससुराल पक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी खुलकर बात रखी.

जालंधर में मारपीट: वह कहती है कि जालंधर में उनके साथ अक्सर मारपीट होती थी. बदतमीजी होती थी. नॉनवेज तक उनसे बनवाया जाता था, जबकि जिस परिवार से वह आती हैं, उनके यहां कभी नॉनवेज का चलन ही नहीं रहा. कहती हैं, मेरे एक इकलौते भाई की मौत हो गई. उसके बाद भी इन लोगों ने रहम नहीं दिखाया और उनकी बदतमीजी यहां चलती रही. फिर तो यह प्रॉपर्टी पर नजर लगाए बैठे थे. दूसरी तरफ ज्यादतियां भी कम नहीं हो रही थीं. उन्होंने यह सब झेला, अपने माता-पिता को भी नहीं बताया. आखिर सब्र का बांध टूट गया,. बताना नहीं चाहती थीं, क्योंकि माता-पिता भाई की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रहे थे. वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी. आखिर अपनी पीड़ा किसे बतातीं. मैंने माता-पिता से बताया तो कर क्या गुनाह कर दिया?

ईटीवी भारत ने प्रिनिता ने अपनी बात साझा की. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता की प्रॉपर्टी पर नजर: प्रिनिता कहती हैं कि उनके ससुरालवालों की पिता की प्रॉपर्टी पर नजर थी. गौरव ने उनके माता-पिता से कहा कि वह अपने माता-पिता को मेरठ भेज देता है. वह कोठी में आकर रह लेंगे. कई बार यहां तक भी कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी है, आखिरकार यह तो बता दे कि कहां-कहां पर है. प्रिनिता का आरोप है कि उनके पति और ससुराल वाले उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नीयत खराब कर रहे थे. प्रिनिता कहती हैं, उनके पास हर चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जब उनके साथ ज्यादतियां बढ़ती गईं तो उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. इसके तमाम एविडेंस हैं और ऐसे ही कम से कम 100 पन्नों की एक फाइल भी उन्होंने तैयार कर रखी है.

वह बताती हैं कि 7 साल से रिश्ता खराब था. दो बार कंप्रोमाइज फाइल किए गए. एक कंप्रोमाइज में यह भी लिखा गया कि तलाक के बाद जो बच्चे का सामान है, वह नाना-नानी को लौटा दिया जाएगा. साथ ही मेरे कपड़े और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार कॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज, वह भी लौटाए जाएंगे. सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करने वालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि वह सब कुछ बता देना चाहती हैं, अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है.

चार बार मिसकैरेज: प्रिनिता ने कहा कि उनका चार बार मिसकैरेज (गर्भपात) हुआ. उन्होंने अभी तक इस बारे में कभी मीडिया को कुछ बताया ही नहीं. उन्हें ये सब बताना आवश्यक नहीं लगा. कहती हैं अपने भाई की मौत के बाद उन्हें लगा कि लोग उन्हें सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन कभी साथ ही नहीं दिया. अब जब यह पूरी घटना हुई है, काफी परेशान होकर यह रिश्ता खत्म किया है. लोग उन्हें गंदे-गंदे कमेंट कर रहे हैं. ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. मुझे लगा था कि लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरे साथ खड़े होंगे, माता-पिता के साथ खड़े होंगे, उनकी पहल का स्वागत करेंगे.

हर साक्ष्य मौजूद: कहा कि लड़के पक्ष का कहना है कि उन्होंने 70 लाख का सोना दिया और तीन-चार बीघा जमीन भी दी थी. उनके तमाम एविडेंस उनके पास हैं. कहती हैं कि, लगभग डेढ़ लाख रुपए कीमत की एक जमीन खादर क्षेत्र में शाहजहांपुर में खरीदी गई थी, जिसमें आधी उनके पूर्व पति के नाम है. हर साक्ष्य मौजूद है. वह उनका शुक्रिया करेंगी जो एक बेटी का साथ दे रहे हैं. प्रिनिता कहती हैं कि उनके पिता ने जो एक कोशिश की थी कि बेटी को तनाव न हो, टेंशन न हो और उसे खराब न लगे, वह कोशिश असफल होती दिखाई दे रही है. वह इस वक्त पूरी तरह से टेंशन एंजायटी और तमाम तरह की समस्याओं से घिरी हैं. सो नहीं पा रही हैं, उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है. किसी ने उनसे सहानुभूति तक नहीं दिखाई.

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