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सड़क हादसे में पुलिस स्पेशल ब्रांच के पूर्व कर्मी की मौत, बस की टक्कर से हुई दुर्घटना

रांची में सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के रिटायर्ड कर्मी की मौत हो गयी है.

Retired Jharkhand Police personnel died in road accident in Ranchi
हादसे मरने वाले की बाइक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 11:55 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के कांके रोड स्थित राम मंदिर के समीप हुए दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच से सेवानिवृत्त कर्मी नवल किशोर पासवान की मौत हो गई. नवल किशोर सब्जी लेकर घर लौट रहे थे उसी दौरान एक बस ने उन्हें कुचल दिया.

हर दिन मोरहाबादी मैदान आते थे नवल

झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के पूर्व कर्मी नवल किशोर पासवान की एक सड़क हादसे में गुरुवार को मौत हो गई. नवल बाजार से सब्जी खरीद कर अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान एक अनियंत्रित बस ने उन्हें कुचल दिया. काफी देर तक उनकी पहचान भी नहीं हो पाई लेकिन जैसे ही उनकी पहचान हुई गोंदा थाना में उनके परिचितों और पुलिस एसोसिएशन के अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया.

आक्रोशित परिजनों के द्वारा कुछ देर के लिए कांके रोड को जाम करने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के बाद सभी वापस लौट गए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. घटना के कई घंटे बाद भी बस चालक पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और पुलिसकर्मियों में नाराजगी है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी घटना पर दुख जताते हुए दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सदर डीएसपी संजीव ने बताया की मामले में फरार बस चालक की तलाश की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Retired Jharkhand Police personnel died in road accident in Ranchi
गोंदा थाना के बाहर जमा पुलिस एसोसिएशन के सदस्य (ETV Bharat)

कैसे हुई दुर्घटना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद भी पुलिस की ओर से बस चालक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इसी को लेकर परिवार के लोग काफी नाराज हैं और दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. एसोसिएशन का कहना है कि नवल किशोर पासवान ने लंबे समय तक पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी थीं. ऐसे में दोषी बस चालक और बस के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. सड़क हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया है. परिजन और झारखंड पुलिस एसोसिएशन लगातार दोषी बस चालक की गिरफ्तारी और बस को जब्त कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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