ETV Bharat / state

जेल डीजी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अरुण दुगड़ का निधन, कल जयपुर में होगा अंतिम संस्कार

अरुण दुगड़ को राजस्थान पुलिस के एक कुशल एवं दूरदर्शी अधिकारी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा.

FORMER JAIL DG ARUN DUGAD, RETIRED IPS OFFICER PASSES AWAY
अरुण दुगड़, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी (सोर्स- राजस्थान पुलिस.)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक पुलिस (कारागार) और 1969 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) अरुण दुगड़ का बुधवार को निधन हो गया. उनके निधन से राजस्थान पुलिस, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक एवं जनप्रतिनिधि वर्ग सहित सभी क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. वे प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय डॉ. सूरजमल दुगड़ के सुपुत्र थे.

अपनी सादगी, प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले अरुण दुगड़ को राजस्थान पुलिस के एक कुशल एवं दूरदर्शी अधिकारी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. उनके निधन पर कई वर्तमान एवं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और शुभचिंतकों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

पढ़ेंः राजस्थानी लोकसंगीत के प्रहरी 'राजस्थान रत्न' केसी मालू नहीं रहे, संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति

35 साल तक पुलिस में दी सेवाएंः पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अरुण दुगड़ ने राजस्थान पुलिस में लगभग 35 साल तक सेवाएं दी. उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक का सफर तय किया. उन्होंने 12 जनवरी 1971 को जयपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद से अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने बांसवाड़ा, जालौर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर और अलवर सहित कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया तथा कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में योगदान दिया.

सितंबर 2025 में हुए थे सेवानिवृत्तः उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) के प्राचार्य, सीआईडी सीबी, विजिलेंस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी), पुलिस मुख्यालय, जयपुर रेंज, भरतपुर रेंज तथा सीआईडी (इंटेलिजेंस) जैसे महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया. एडीजी (अपराध), एडीजी (इंटेलिजेंस), एडीजी (एसीबी) और एडीजी (कारागार) जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के बाद वे महानिदेशक (कारागार) राजस्थान के पद से रिटायर्ड हुए.

अंतिम यात्रा शुक्रवार को, उठवाना शनिवार कोः परिजनों के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार, 17 जुलाई को सुबह 10 बजे जवाहर नगर स्थित 3-डी-15, रतन दुगड़ मार्ग स्थित निवास से रवाना होकर आदर्श नगर मोक्षधाम पहुंचेगी. जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनका उठावना शनिवार को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अणुविभा केंद्र, गौरव टावर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर में होगा.

TAGGED:

FORMER JAIL DG ARUN DUGAD
RETIRED IPS OFFICER PASSES AWAY
कल होगा अंतिम संस्कार
ARUN DUGAD PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.