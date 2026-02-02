ETV Bharat / state

प्रयागराज में रिटायर्ड दरोगा की हत्या; घर के अंदर मिला खून से लथपथ शव

परिजनों ने पुलिस को बताया कि राम रतन मिश्रा मूल रूप से लालापुर क्षेत्र के चकसूशेर गांव के रहने वाले थे. मदुरी गांव में बने मकान में वह अकेले रह रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पैतृक गांव में रहते हैं. सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे उनका नाती रोज की तरह खाना देने मदुरी स्थित घर पहुंचा. मुख्य द्वार का दरवाजा अंदर से बंद मिला. आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया. आशंका होने पर वह पीछे की ओर से दीवार फांदकर अंदर गया. अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि राम रतन मिश्रा अपने कमरे में फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं. उनके सिर पर कई गहरे घाव थे. इसके बाद उसने परिजनों को सूचना दी. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

प्रयागराज : यमुनानगर के लालापुर थाना क्षेत्र में सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दरोगा की हत्या कर दी गई. 68 वर्षीय राम रतन मिश्रा का शव उनके गांव मदुरी स्थित घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला. सिर पर किसी भारी वस्तु से कई वार किए जाने के निशान पाए गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. शुरुआती जांच में घर में जबरन घुसने के संकेत स्पष्ट नहीं मिले हैं. कोई करीबी या ऐसा व्यक्ति जोकि राम रतन मिश्रा के जान–पहचान का था, उनकी परमीशन से ही अंदर घुसा है. क्योंकि जिस कमरे में राम रतन थे, उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. कहीं किसी भी तरह से लूटपाट के निशान नहीं मिले हैं. ऐसा लगता है कि राम रतन ने मेन डोर का दरवाजा खोला और हत्यारा अंदर घुसा. इसके बाद उनकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद मेन डोर का दरवाजा बंद करके पीछे की दीवार फांदकर भाग गया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई है. प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं है. परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि रिटायर्ड दारोगा की परिवार से बनती नहीं थी. वे परिवार से अलग रह रहे थे. हत्या के पीछे पारिवारिक कलह होने की आशंका जताई जा रही है. हत्या में किसी करीबी का हाथ हो सकता है. फिलहाल इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में BJP विधायक के रिश्तेदार ने फ्लैट में की खुदकुशी; प्रॉपर्टी के काम में पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप