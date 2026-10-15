ETV Bharat / state

आरा में क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष की हत्या, घात लगाकर अपराधियों ने सीने में उतारी 7 गोलियां

भोजपुर में दहलादेने वाली वारदात ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के आरा से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. गुरुवार की सुबह नवादा थाना क्षेत्र के महाराजा हाता-कतिरा स्टेशन रोड स्थित जैन कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे शहर को दहशत में डाल दिया. इस हमले में क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त इनकम टैक्स अधिकारी रामकुमार सिंह को निशाना बनाया गया.

हमलावरों ने सीने में मारी 7 गोलियां