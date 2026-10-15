आरा में क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष की हत्या, घात लगाकर अपराधियों ने सीने में उतारी 7 गोलियां
भोजपुर में रिटायर्ड इनकम टैक्स के ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने घात लगाकर नजदीक से गोलियों से भून दिया. रिपोर्ट-आलोक
Published : October 15, 2026 at 8:14 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के आरा से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. गुरुवार की सुबह नवादा थाना क्षेत्र के महाराजा हाता-कतिरा स्टेशन रोड स्थित जैन कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे शहर को दहशत में डाल दिया. इस हमले में क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त इनकम टैक्स अधिकारी रामकुमार सिंह को निशाना बनाया गया.
हमलावरों ने सीने में मारी 7 गोलियां
जैन कॉलेज के पास ताबड़तोड़ फायरिंग में पूर्व आयकर अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई. सुबह-सुबह हुए इस अप्रत्याशित हमले से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हमलावरों ने सीने में एक एक कर 7 गोली मारी और फरार हो गए.
''सूचना मिली थी कि जैन कॉलेज के पास एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. टीम पहुंची तो काफी भीड़ थी. घर के सामने दरवाजे पर इन्हें गोली मारी गई है. जांच जारी है.'' - नवीन कुमार, पुलिसकर्मी, नवादा थाना पुलिस
घात लगाकर किया अपराधियों ने हमला
बताया जा रहा है कि घात लगाए बैठे हमलावरों ने रामकुमार सिंह पर बेहद करीब से निशाना साधा. अपराधियों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें एक के बाद एक सात गोलियां मारीं, जिससे वे वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी जान चली गई.
झौंवा डुमरिया गांव के निवासी थे रामकुमार सिंह
मृतक रामकुमार सिंह मूल रूप से बिहिया थाना क्षेत्र के झौंवा डुमरिया गांव के रहने वाले थे. वे आयकर विभाग से रिटायर्ड होने के बाद से ही सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और क्षत्रिय कल्याण संगठन की स्थापना के समय से ही लगातार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.
'जमीन विवाद में हत्या, CO और SHO को सस्पेंड करो'
इध रामकुमार सिंह के करीबियों ने मांग की है कि अंचलाधिकारी और मुफ्फसिल थाना पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाय. उन्होंने कहा है कि तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे. राजेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि ये हत्या जमीन विवाद के चलते हुए है. वो सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उन्हें गोली मारी गई.
''जब तक अंचलाधिकारी और मुफ्फसिल थाना पदाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे. मार्निंग वॉक के लिए निकले थे, भूमि विवाद को लेकर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी.'' - राजेश्वर सिंह, मृतक के करीबी
हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू
दिनदहाड़े व्यस्त इलाके में हुई इस निर्मम हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
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