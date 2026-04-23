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2016 के अनुभव के आधार पर होगी सिंहस्थ की प्लानिंग, रिटायर्ड IPS अधिकारियों ने दिया गुरु मंत्र

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, रिटायर्ड अधिकारियों ने किया फील्ड निरीक्षण. कहा- सफल सिंहस्थ के लिए क्राउड मैनजमेंट जरूरी.

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रिटायर्ड IPS सिंहस्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बीते दिन मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली थी. बैठक में निर्देश दिए गए कि साल 2016 के सिंहस्थ आयोजन में शामिल रहे अनुभवी अधिकारियों के अनुभव के आधार पर इस बार की तैयारियां की जाएं.

डीजीपी के निर्देशों के बाद गुरुवार को रिटायर्ड आईजी सरबजीत सिंह और रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा ने सिंहस्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान रिटायर्ड अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ प्रबंधन (क्राउड मैनेजमेंट) की होती है. लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बीच पुलिस बल को सतर्क और प्रशिक्षित रहना बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि हर पुलिसकर्मी को यह समझना चाहिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी रणनीति अपनानी है और किन स्थानों पर विशेष निगरानी की जरूरत रहती है.

जुलूस मार्ग और पेशवाई रूट की दी जानकारी

रिटायर्ड आईजी सरबजीत सिंह ने बताया कि स्पेशल डीजी के निर्देश पर सिंहस्थ की कोर टीमों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है. इसी के तहत अधिकारियों को जमीनी स्थिति से अवगत कराने के लिए फील्ड विजिट कराई गई. अधिकारियों को वैष्णव अखाड़ों के जुलूस मार्ग, पेशवाई के रास्ते और छह प्रमुख अखाड़ों के पारंपरिक रूट की विस्तृत जानकारी दी गई. यह मार्ग सिंहस्थ के दौरान सबसे अधिक संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले होते हैं, इसलिए यहां विशेष प्रबंधन की जरूरत होती है.

समय पर शुरू हुई ट्रेनिंग, अधिकारियों ने जताई संतुष्टि

सरबजीत सिंह ने कहा, यह सकारात्मक पहल है कि पुलिस विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग शुरू कर दी है. इससे आगामी सिंहस्थ में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा. उन्होंने उज्जैन की जनता और यहां की परंपराओं की भी प्रशंसा की. उनका कहना था कि शहर के लोग बड़े आयोजनों में सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो पाती हैं.

श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने पर फोकस

रिटायर्ड अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ तैयारियों में जुटा है. लक्ष्य यह है कि सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिले, बल्कि वे उज्जैन की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेहतर अनुभव लेकर जाएं और उनकी यात्रा यादगार बने.

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