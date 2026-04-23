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2016 के अनुभव के आधार पर होगी सिंहस्थ की प्लानिंग, रिटायर्ड IPS अधिकारियों ने दिया गुरु मंत्र

रिटायर्ड IPS सिंहस्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया ( ETV Bharat )