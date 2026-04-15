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जल जीवन मिशन घोटाला: कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को जेल भेजा, वकील बोले- जान को खतरा, अलग सेल में रखा जाए

एसीबी ने अग्रवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए रिमांड बढ़ाने की मांग रखी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया.

Jal Jeevan Mission scam
अग्रवाल को पेशी पर ले जाते हुए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 2:35 PM IST

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जयपुर: हर घर तक नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बुधवार को एसीबी ने भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत में पेश किया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं, सुबोध अग्रवाल के वकील वेदांत शर्मा और भारत शर्मा ने जेल में उनकी जान को खतरा बताते हुए अलग सेल में रखने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई. कोर्ट ने उनकी इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि डॉ. सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया. पहले उन्हें तीन दिन के रिमांड पर लिया. यह अवधि खत्म होने पर दो दिन का रिमांड बढ़ाया गया. अब आज उन्हें जेल भेज दिया गया है.

एसीबी की पूछताछ के दौरान मंगलवार को सुबोध अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच करवाई गई. हालांकि, जांच में उनकी रिपोर्ट्स सामान्य आई है. इधर, उनके वकील ने जेल में उनकी जान को खतरा बताते हुए जेल में अलग सेल में रखने की मांग की और इस संबंध में कोर्ट में अर्जी भी लगाई. हालांकि, इस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: रिटायर्ड आईएएस डॉ सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, 3 आरोपियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी

एसीबी ने दिया जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला: एसीबी ने बुधवार को कोर्ट में सुबोध अग्रवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग रखी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में (जेल) भेज दिया. उनके वकील का कहना है कि जल जीवन मिशन से जुड़े 37 टेंडर में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं. इनमें से चार टेंडर ही सुबोध अग्रवाल के समय के हैं. बाकि 33 टेंडर उनके पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहने से पहले के हैं. उनका कहना है कि उनके समय के चार टेंडर को भी उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन सभी टेंडरों का आरोप उन पर लगाया जा रहा है.

दस के खिलाफ चार्जशीट, तीन मफरूर घोषित: इस मामले में पहले गिरफ्तार दस आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने चार्जशीट पेश कर दी है. इनमें पीएचईडी के इंजीनियर और एक प्राइवेट व्यक्ति शामिल है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल और प्राइवेट व्यक्ति संजीव गुप्ता के खिलाफ जारी स्थायी वारंट की तामील के लिए एसीबी की टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है. इन्हें कोर्ट ने मफरूर (भगौड़ा) घोषित किया है. इनकी संपत्ति की सूची कोर्ट में पेश की गई है. अब इनकी संपत्ति कुर्क करने की कवायद की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी कोर्ट से तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत चार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

फर्जी प्रमाण पत्र से जारी किए टेंडर: एसीबी की जांच में सामने आया कि पीएचईडी में टेंडर आवंटन में अनियमितताएं बरती गई. फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से टेंडर जारी किए गए. श्रीश्याम ट्यूबवैल कंपनी और श्रीगणपति ट्यूबवैल कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल के फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर 900 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर हासिल किए. इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रही है. ईडी ने इस मामले में तत्कालीन पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

साइट इंस्पेक्शन की शर्त जोड़कर फर्जीवाड़ा: एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर में साइट निरीक्षण की शर्त जोड़कर गड़बड़ी की गई. इसके तहत टेंडर में शामिल होने वाले ठेकेदारों के लिए साइट निरीक्षण अनिवार्य किया गया. जिससे टेंडर प्रक्रिया की गोपनीयता भंग हुई. इस प्रक्रिया के जरिए करीब 20 हजार करोड़ रुपए के टेंडर की बंदरबांट की गई. इस पूरे मामले में जांच जारी है.

Last Updated : April 15, 2026 at 2:35 PM IST

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