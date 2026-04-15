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जल जीवन मिशन घोटाला: कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को जेल भेजा, वकील बोले- जान को खतरा, अलग सेल में रखा जाए

जयपुर: हर घर तक नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बुधवार को एसीबी ने भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत में पेश किया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं, सुबोध अग्रवाल के वकील वेदांत शर्मा और भारत शर्मा ने जेल में उनकी जान को खतरा बताते हुए अलग सेल में रखने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई. कोर्ट ने उनकी इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि डॉ. सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया. पहले उन्हें तीन दिन के रिमांड पर लिया. यह अवधि खत्म होने पर दो दिन का रिमांड बढ़ाया गया. अब आज उन्हें जेल भेज दिया गया है.

एसीबी की पूछताछ के दौरान मंगलवार को सुबोध अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच करवाई गई. हालांकि, जांच में उनकी रिपोर्ट्स सामान्य आई है. इधर, उनके वकील ने जेल में उनकी जान को खतरा बताते हुए जेल में अलग सेल में रखने की मांग की और इस संबंध में कोर्ट में अर्जी भी लगाई. हालांकि, इस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है.

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एसीबी ने दिया जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला: एसीबी ने बुधवार को कोर्ट में सुबोध अग्रवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग रखी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में (जेल) भेज दिया. उनके वकील का कहना है कि जल जीवन मिशन से जुड़े 37 टेंडर में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं. इनमें से चार टेंडर ही सुबोध अग्रवाल के समय के हैं. बाकि 33 टेंडर उनके पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहने से पहले के हैं. उनका कहना है कि उनके समय के चार टेंडर को भी उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन सभी टेंडरों का आरोप उन पर लगाया जा रहा है.