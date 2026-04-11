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साइबर ठगी: गैस कनेक्शन बंद होने का हवाला देकर रिटायर्ड आईएएस से मांगी एटीएम डिटेल, 12.47 लाख पार

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 8 में रहने वाले एक पूर्व आईएएस अधिकारी से गैस कनेक्शन बंद होने के नाम पर साइबर ठगों ने 12 लाख 47 हजार रुपए ठग लिए. घटना का पता पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज मिलने से हुआ. घटना का पता लगने पर पीड़ित की ओर से साइबर सेल व अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि पीड़ित पूर्व आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने साइबर ठगी का प्रकरण दर्ज कराया. इस पर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पीड़ित मीणा से करीब 12 लाख 47 हजार रुपए की ठगी हुई है. उनके बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है. पीड़ित आईएएस मीणा ने बताया कि उनके पास एक फोन आया, जिसने उनके गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाया. केवाईसी कर कनेक्शन अपडेट करने की बात कही. बदमाश युवक ने पीड़ित से उनके गैस कनेक्शन के 12 रुपए बाकी है. इसका ऑनलाइन भुगतान करते ही गैस कनेक्शन शुरू हो जाएगा. इसके लिए संयोजित तरीके से बदमाशों ने पीड़ित के व्हाट्सएप पर लिंक भेजा. पीड़ित ने व्हाट्सएप पर जानकारी भेजने से मना करने पर बदमाश युवक ने उनके एटीएम नंबर पूछे.