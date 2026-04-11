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साइबर ठगी: गैस कनेक्शन बंद होने का हवाला देकर रिटायर्ड आईएएस से मांगी एटीएम डिटेल, 12.47 लाख पार

साइबर ठगों ने पीड़ित की एफडी तुड़वाकर निकाली राशि और अपने दो खातों में किया जमा.

Cyber ​​Crime Police Station, Alwar
साइबर अपराध पुलिस थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 2:38 PM IST

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अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 8 में रहने वाले एक पूर्व आईएएस अधिकारी से गैस कनेक्शन बंद होने के नाम पर साइबर ठगों ने 12 लाख 47 हजार रुपए ठग लिए. घटना का पता पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज मिलने से हुआ. घटना का पता लगने पर पीड़ित की ओर से साइबर सेल व अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि पीड़ित पूर्व आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने साइबर ठगी का प्रकरण दर्ज कराया. इस पर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पीड़ित मीणा से करीब 12 लाख 47 हजार रुपए की ठगी हुई है. उनके बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है. पीड़ित आईएएस मीणा ने बताया कि उनके पास एक फोन आया, जिसने उनके गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाया. केवाईसी कर कनेक्शन अपडेट करने की बात कही. बदमाश युवक ने पीड़ित से उनके गैस कनेक्शन के 12 रुपए बाकी है. इसका ऑनलाइन भुगतान करते ही गैस कनेक्शन शुरू हो जाएगा. इसके लिए संयोजित तरीके से बदमाशों ने पीड़ित के व्हाट्सएप पर लिंक भेजा. पीड़ित ने व्हाट्सएप पर जानकारी भेजने से मना करने पर बदमाश युवक ने उनके एटीएम नंबर पूछे.

पीड़ित रिटायर्ड अफसर मीणा बोले... (ETV Bharat Alwar)

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एटीएम नंबर मिलते ही फ्रॉड: पीड़ित जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि बदमाशों ने उनसे एटीएम नंबर मांग कर खुद ही पेमेंट करने की बात कही. इस पर पीड़ित उनके झांसे में आ गए और युवक को एटीएम नंबर बता दिए. पीड़ित मीणा ने बताया कि इसके बाद अगले दिन जयपुर चले गए. लौटने पर पता लगा कि उनके खाते से अलग-अलग किस्तों में 12 लाख 47 हजार रुपए निकलने का मैसेज आया. उन्होंने अपने पोते से जानकारी ली तो पता चला कि उनके खाते से राशि निकाली गई. इस पर उन्हें अपने साथ साइबर ठगी का पता लगा. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एफडी तोड़ निकाले पैसे: पीड़ित पूर्व आईएएस अधिकारी मीणा ने बताया कि जानकारी करने पर पता लगा कि उनकी एफडी को साइबर ठगों ने तुड़वाकर 12 लाख से ज्यादा की राशि निकाली. दो अलग अलग बैंक खातों में जमा कर दी. पुलिस राशि को होल्ड करने की प्रक्रिया में अनुसंधान कर रही है.

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Last Updated : April 11, 2026 at 2:38 PM IST

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