ETV Bharat / state

रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे ने की खुदकुशी, 2 महीने पहले की थी लव मैरिज, जानिए वजह

प्रयागराज की घटना, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव, पत्नी से कहासुनी और पारिवारिक अनबन के कारण आत्महत्या करने की आशंका

प्रयागराज में आत्महत्या.
प्रयागराज में आत्महत्या. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली. शव कमरे में पड़ा मिला. मृतक की पहचान हिमांशु अदीम (22) के रूप में हुई है. पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

नवंबर में हुई थी शादीः पुलिस के अनुसार, सुलेमसराय स्थित जेपी नगर कॉलोनी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीचंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं. हिमांशु दूसरे नंबर का बेटा था और वह ग्रेजुएशन का छात्र था. हिमांशु ने नवंबर 2025 में शिवानी से प्रेम विवाह किया था. फिलहाल वह कोई नौकरी नहीं कर रहा था और पत्नी से भी अनबन चल रही थी.

दरवाजा तोड़कर निकाला गया शवः परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे हिमांशु अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. काफी देर तक बाहर न निकलने पर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. खिड़की से झांककर देखा गया तो उसका शव लटका हुआ था. सूचना मिलने पर धूमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था. इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी, बड़े भाई सुधांशु समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सुसाइड नोट नहीं मिलाः पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि हिमांशु बेरोजगार था और इस वजह से उसके और उत्नी शिवानी के बीच विवाद होता रहता था. सोमवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. बाद में वह अपने कमरे में गया और सुसाइड कर लिया. डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया से घरेलू कलह की वजह से सुसाइड का केस लग रहा है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिजनों से पूछताछ में पति-पत्नी के बीच अनबन की बात सामने आई है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

इसे भी पढ़ें- AMU के एसएन हॉल में रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, ICU में भर्ती

TAGGED:

RETIRED IAS SON SUICIDE PRAYAGRAJ
SUICIDE CASE DHOOMANGANJ
HIMANSHU ADEEM SUICIDE
ADEEM SUICIDE LOVE MARRIAGE
SUICIDE IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.