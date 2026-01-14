ETV Bharat / state

रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे ने की खुदकुशी, 2 महीने पहले की थी लव मैरिज, जानिए वजह

प्रयागराजः जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली. शव कमरे में पड़ा मिला. मृतक की पहचान हिमांशु अदीम (22) के रूप में हुई है. पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

नवंबर में हुई थी शादीः पुलिस के अनुसार, सुलेमसराय स्थित जेपी नगर कॉलोनी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीचंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं. हिमांशु दूसरे नंबर का बेटा था और वह ग्रेजुएशन का छात्र था. हिमांशु ने नवंबर 2025 में शिवानी से प्रेम विवाह किया था. फिलहाल वह कोई नौकरी नहीं कर रहा था और पत्नी से भी अनबन चल रही थी.

दरवाजा तोड़कर निकाला गया शवः परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे हिमांशु अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. काफी देर तक बाहर न निकलने पर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. खिड़की से झांककर देखा गया तो उसका शव लटका हुआ था. सूचना मिलने पर धूमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था. इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी, बड़े भाई सुधांशु समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.