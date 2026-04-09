जल जीवन मिशन घोटाला: रिटायर्ड आईएएस डॉ सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, 3 आरोपियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी
जेजेएम घोटाले में पिछले दिनों एसीबी कोर्ट ने डॉ सुबोध अग्रवाल और तीन अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.
Published : April 9, 2026 at 6:43 PM IST
जयपुर: जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ सुबोध अग्रवाल को गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें नई दिल्ली से एसीबी ने हिरासत में लिया. इसके बाद आज जयपुर लाकर गिरफ्तार किया गया. एसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ में जुटे हैं. उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.
एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टेंडर जारी करने और एक शर्त जोड़कर 50 करोड़ रुपए तक के टेंडर जारी करने के मामले में पद के दुरुपयोग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है. पहले इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अब तीन आरोपी फरार हैं. जिनके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी किया गया है. अब उनकी संपत्ति अटैच करने की कवायद शुरू की जाएगी.
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कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट: जल जीवन मिशन घोटाले में पिछले दिनों एसीबी कोर्ट संख्या-1 ने डॉ सुबोध अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. जिसके बाद एसीबी ने कोर्ट के आदेश की पालना में डॉ अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए थे. डॉ अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की थी. गिरफ्तारी वारंट तामिल नहीं होने पर एसीबी ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर ली थी.
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21 शहरों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी: डॉ सुबोध अग्रवाल की तलाश में जुटी एसीबी की टीमों ने पिछले दिनों 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. इसके साथ ही तकनीकी आधार पर भी उनकी तलाश के प्रयास किए गए. उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी एसीबी की टीमों ने पूछताछ की. इससे पहले एसीबी ने उनके देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी करवाया.
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इन शहरों में की गई तलाश: एसीबी ने राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, विराट नगर, निवाई (टोंक), चंदवाजी (आमेर), गगांपुर सिटी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद, सोहना, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, बुलंद शहर, खूर्जा और मुंबई (महाराष्ट्र) सहित आस-पास के इलाके में करीब 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर उनकी तलाश में छापेमारी की.
घर, फार्म हाउस, होटल तक तलाश: इन ठिकानों में उनके खुद के निवास स्थान, नई दिल्ली में न्यू मोती बाग कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साथ ही होटलों में, फरीदाबाद में सेक्टर-39 स्थित फ्लैट, नोएडा में परिवारजन, दोस्तों के आवास, सोहना के अंदर फार्म हाऊस, मुंबई में मालाबार हिल एवं जुहु में स्थित रिश्तेदारों के आवास, जयपुर में सी-स्कीम, निर्माण नगर, मान्यावास, बजाज नगर विस्तार स्थित खुद के आवास, सुन्दर नगर जयपुर में मान हाऊस, जयपुर के आस-पास सिवाड़, बगरू, बिन्दायका स्थित फार्म हाऊस भी शामिल हैं.