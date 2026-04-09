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जल जीवन मिशन घोटाला: रिटायर्ड आईएएस डॉ सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, 3 आरोपियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी

एसीबी की गिरफ्त में रिटायर्ड आईएएस डॉ सुबोध अग्रवाल ( ETV Bharat Jaipur )