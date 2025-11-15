ETV Bharat / state

यूपी के रिटायर्ड IAS मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी; इस महत्वपूर्ण संस्था के CEO बने

रिटायर्ड IAS मनोज कुमार सिंह. ( Photo Credit; Manoj Kumar Singh X )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को राज्य के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. यह नियुक्ति राज्य के विकास योजनाओं को गति देने और नीतिगत सुधारों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एसटीसी को राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बनाने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है. नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है. राज्य योजना विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर से हैं. झारखंड के रांची के मूल निवासी सिंह को योगी सरकार में 'ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट' के रूप में जाना जाता है. उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अलीगढ़ और ललितपुर जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में सेवा दी. कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस नियंत्रण और 'बीसी सखी' योजना (दरवाजे पर बैंकिंग) के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सराहनीय रही. वे स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं. जुलाई 2024 में वे मुख्य सचिव बने, जहां उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाईं. रिटायरमेंट के बाद यह नई जिम्मेदारी उन्हें एसटीसी के माध्यम से राज्य के परिवर्तनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर देगी.