ETV Bharat / state

बरगी क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में बना आयोग

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर जांच पूरी करेगा रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है. जिसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया गया है. आयोग तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

बरगी बांध में क्रूज हादसे के मामले में राज्य शासन ने नई जांच के आदेश दिए हैं. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी इस हादसे की जांच करेंगे. इसके पहले जबलपुर कमिश्नर को यह जांच दी गई थी. वहीं यह मुद्दा एमपी हाई कोर्ट में भी दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं के माध्यम से उठाया जा चुका है.

न्यायिक आयोग ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की जांच के पांच बिंदु तय किये हैं :-

दुर्घटना के कारणों की जांच करना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण. दुर्घटना के दौरान और दुर्घटना के बाद में किए गए बचाव उपायों की पर्याप्तता और राहत कार्यों की समीक्षा. राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट तथा इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 एवं एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस, 2017 के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था. राज्य में क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन व रखरखाव हेतु एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना. ऐसे सभी स्थानों पर जहां नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं, त्वरित प्रतिक्रिया दल के गठन की व्यवस्था करना.

बरगी हादसे को लेकर उठ रहे कई सवाल

बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी, इनमें 8 महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे. घटना को लेकर क्रूज संचालन व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. पता चला है कि क्रूज का एक इंजन पहले से ही खराब था जिसकी पायलट द्वारा पहले ही प्रबंधन को सूचना दी गई थी. इसके बाद भी इसकी अनदेखी की गई. क्रूज संचालन के लिए जरूरी परमिशन भी नहीं थी. राज्य सरकार इस हादसे के बाद पायलट सहित दूसरे कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है.



