बॉर्डर फिल्म देखकर आर्मी में गए, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को चटायी धूल, 22 बाद लौटे गांव

गया के देवजरा गांव में भारतीय सेना में सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद का स्वागत किया गया. ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को धूल चटायी थी.

Retired Havildar Naresh Prasad
सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद (ETV Bharat)
Published : February 3, 2026 at 2:20 PM IST

गया: इंडियन आर्मी में 22 साल तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत हवलदार पैतृक गांव लौटे तो नजारा देखने वाला था. ढोल की थाप, देशभक्ति गीत और हाथ में तिरंगा लिए गांव के युवा भारत माता की जय के साथ नरेश प्रसाद का स्वागत किये. गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी उनके स्वागत में फूल बरसाये. यह सम्मान सिर्फ उनकी सेवा की नहीं बल्कि संघर्ष का है.

नक्सल इलाके से आर्मी तक सफर: गया जिले के इमामगंज प्रखंड के देवजरा गांव, जहां कभी नक्सलियों का बोलबाला था. साल 2000 के दशक में यह गांव बुनियादी सुविधाओं के काफी दूर था. शिक्षा और विकास दोनों नदारद थे. युवाओं की पढ़ाई जोखिम भरा था. गांव के युवा आर्थिक तंगी के कारण शहर में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे. गांव में नक्सलियों का आतंक ऐसा था कि नक्सली खटिया लगाकर सड़क किनारे बैठे रहते थे. ऐसे माहौल में नरेश ने पढ़ाई की.

Retired Havildar Naresh Prasad
सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद के स्वागत में ढोल बजाया (ETV Bharat)

नक्सली से बचने के लिए बने थे पागल: नरेश बताते हैं कि वे खेतों में जाकर पढ़ाई करते थे. नक्सलियों के डर से लोगों ने तो यह भी कह दिया था कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाये. नरेश बताते हैं कि उनके पास लालटेन जलाने तक की व्यवस्था नहीं थी. रात में ऐसे खेत में जाकर पढ़ते थे, जहां पटवन के लिए बिजली की रोशनी होती थी. रात में एक-दो बजे तक खेत में बैठकर पढ़ाई करते रहते थे.

"एक खेत का मालिक था, जिन्हें हमलोग बाबा कहते थे. एक दिन रात में पढ़ाई के दौरान वे पहुंचे थे. मुझे देखकर कहा था कि बेटा तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा. उन्हीं के आशीर्वाद से सेना में भर्ती हुआ और लंबे समय तक देश की सेवा करने का मौका मिला." -नरेश प्रसाद, सेवानिवृत हलवदार, इंडियन आर्मी

बॉर्डर फिल्म ने बदली दिशा: नरेश बताते हैं कि वे रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी करते थे. पुराने दिनों को याद कर कहते हैं कि 2003 में वे गया शहर गए थे, जहां दोस्तों के साथ बॉर्डर फिल्म देखने गए थे. फिल्म नरेश के अंदर देशभक्ति को जन्म दिया. नक्सली क्षेत्र में रहने वाले नरेश ने उसी दिन तय कर लिया कि उन्हें सेना में जाना है. गांव लौटकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, इसकी जानकारी नहीं थी.

Retired Havildar Naresh Prasad
सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद (ETV Bharat)

रात 12 बजे दौड़ लगाते थे: नरेश प्रसाद बताते हैं कि सेना की तैयारी के टिप्स के लिए गाइड बुक खरीदी. उससे लिखित परीक्षा की तैयारी की. फिजिकल की तैयारी के लिए रात 12 बजे उठकर दौड़ने लगते थे, क्योंकि उनके पास घड़ी नहीं थी. शुरुआत में गांव के लोगों ने मुझे पागल समझा, लेकिन जब मेरा यह रूटीन बन गया तो लोगों ने मेरा साथ दिया. उनकी दुआ से मैं आर्मी में सफलता पायी और सेना में भर्ती हो गया.

"जब आर्मी में सेलेक्ट हुआ था, उस समय भी गांव के लोगों ने जश्न मनाया था. आज जब रिटायर होकर लौटे हैं तो आज भी गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया. आज यह देखकर काफी खुशी हो रही है." -नरेश प्रसाद, सेवानिवृत हलवदार, इंडियन आर्मी

नक्सलियों ने लालटेन जलाने से किया था मना: नरेश बताते हैं कि वे आर्मी में चयनित तो हो गए थे, लेकिन गांव की हालत नहीं सुधरी थी. नक्सलियों का बोलबाला कायम था. उस समय को याद कर कहते हैं कि जब वे ट्रेनिंग के बाद छुट्टी पर आये थे तो नक्सलियों ने घर बाहर लालटेन जलाने से मना किया था. मजबूरी में परिवार को यह मानना पड़ा था और लालटेन को बुझा दिया गया था. घर के अंदर हल्की रोशनी में लालटेन जलता था.

22 साल की सेवा और ऑपरेशन सिंदूर: नरेश ने पूरे 22 वर्षों तक देश की सेवा की. इस दौरान उन्हें कई लड़ाईयों का सामना करना पड़ा. साहस और बहादुरी के लिए कई मेडल भी मिले. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान तीन दिन-तीन रात तक ड्यूटी करते रहे. इस दौरान उन्होंने झपकी तक नहीं ली.

"पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी. ग्रेनेड हमले में मेरा एक महाराष्ट्र के साथी शहीद हो गए थे. मैं और मेरे साथियों ने सिर्फ पानी पीकर तीन दिनों तक रहे लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा. दुश्मनों का जवाब देता रहा." -नरेश प्रसाद, सेवानिवृत हलवदार, इंडियन आर्मी

Retired Havildar Naresh Prasad
सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद के स्वागत में ग्रामीण (ETV Bharat)

आतंकी ने जब घेर लिया था: एक सर्च ऑपरेशन को याद कर कहते हैं कि पूंछ के इलाके में वे अपनी टीम से विछड़ गए थे. काफी अलग हो गए थे. इसी दौरान आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया था. उन्हें लगा था कि अब वे नहीं बचेंगे. लेकिन उन्होंने तय किया कि मरना तो है ही, लेकिन सभी को मार के मरूंगा. उन्हें पोजिशन लेकर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग देख आतंकवादी पीछे हट गए, इतने में मेरे साथी भी आ गए थे.

गांव की तस्वीर बदलने से खुशी: आज नरेश गांव लौटकर काफी खुश हैं. अब गांव की तस्वीर बदल चुकी है. जहां कभी नकस्लियों का दहशत था, वहां आज सेवानिवृत सेना के स्वागत में में पुलिस दारोगा, शिक्षक, अर्धसैनिकल बल सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि आज गांव के कई युवा सरकारी नौकरी, आर्मी और बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि नरेश प्रसाद ने गांव का मान सम्मान बढ़ाया.

"नरेश की सफलता ने गांव के युवाओं को जागरूक किया. यहां के युवा नकस्लियों के डर को छोड़कर संघर्ष किया. आज देवजरा गांव की पहचान गवर्नमेंट विलेज के रूप में होती है." -कमलेश प्रसाद, ग्रामीण

Retired Havildar Naresh Prasad
सेवानिवृत हवलदार नरेश प्रसाद के स्वागत में ग्रामीण (ETV Bharat)

युवाओं को देंगे ट्रेनिंग: सेवानिवृत्ति के बाद नरेश बताते हैं कि वे गांव में रहकर युवाओं को सेना में जाने की ट्रेनिंग देंगे. स्कूल के बच्चों को अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण देंगे. यह सभी नि:शुल्क होंगे. गांव के लोगों ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को अपनी सेवा से लौटाउंगा.

गांव के लिए मिसाल: नरेश प्रसाद के लौटने पर नरेश काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि मेरे पास बेटे को देने के लिए कुछ नहीं था. उसने जो भी पाया, अपनी मेहनत से पाया. आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा देश की सेवा की. आज नरेश प्रसाद की कहानी देवजरा गांव के लिए उम्मीद, हौसले और बदलाव की मिसाल बन चुकी है.

संपादक की पसंद

